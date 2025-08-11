Trump reagirao: Na snazi novo primirje u trgovinskom ratu između Pekinga i Washingtona

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom produžuje primirje u trgovinskom ratu s Kinom za dodatnih 90 dana, rekao je u ponedjeljak dužnosnik Bijele kuće, svega nekoliko sati prije nego što su trebale ponovo početi važiti troznamenkaste carine na kinesku robu.

Do uredbe je došlo nakon što je Trump neodređeno odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li produžiti niže carinske stope dan nakon što je pozvao Peking da učetverostruči svoje narudžbe američke soje.

Primirje u trgovinskom ratu između Pekinga i Washingtona je trebalo isteći u minutu iza ponoći po lokalnom vremenu u utorak.

Kina odgovorila

Uredba sprečava porast američkih carina na uvoz kineskih dobara na 145 posto, pri čemu bi kineske carine na američku robu porasle na 125 posto, što bi u stvari dovelo do trgovinskog embarga.

"Vidjet ćemo se što se dogoditi", rekao je Trump na tiskovnoj konferenciji kada su ga novinari pitali namjerava li produžiti rok. "Ponašaju se posve pristojno. Imam veoma dobar odnos s (kineskim) predsjednikom Xijem (Jinpingom)".

Trenutačno vrijede 30-postotne carine na uvoz iz Kine, uključujući osnovnu stopu od 10 posto i 20 posto koje se odnose na fentanil, a koje je Washington uveo u veljači i ožujku.

Kina je na deeskalaciju odgovorila vlastitim snižavanjem carina na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država na 10 posto.

