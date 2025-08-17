Pokrenuta 'čistka': 'Trump me fotografirao, rekli su da se spakiramo ili će doći buldožer'

Američki predsjednik Donald Trump prošle se nedjelje vozio kroz Washington u svojoj koloni automobila prema svom golf klubu, kada je ugledao nešto što ga je očito iritiralo – šatore beskućnika na travnjaku.

"Beskućnici se moraju iseliti, ODMAH", objavio je Trump tog jutra na društvenoj mreži Truth Social, uz još četiri fotografije. Na jednoj od fotografija nalazi se muškarac koji sjedi u kamperskoj stolici pokraj svog šatora, a riječ je o Billu Theodieu (66), javlja BBC.

Četiri dana kasnije, Theodie je bio prisiljen iseliti se nakon što je Trump najavio obračun s beskućništvom u glavnom gradu. "To sam je", rekao je Theodie nakon što mu je novinar BBC-a pokazao fotografije koje je Trump objavio.

"To je ludo što se nagnuo kroz prozor i fotografirao me, a zatim to objavio na društvenim mrežama na negativan način, koristeći to kao svoje političko oružje", rekao je Theodie.

'Ovdje imamo sirotinjske četvrti'

Trump je u ponedjeljak najavio da će njegova administracija "ukloniti beskućničke kampove iz svih naših parkova, naših prekrasnih, prekrasnih parkova". Trump je s govornice u Bijeloj kući poručio: "Ovdje imamo sirotinjske četvrti, rješavamo ih se".

Nakon Trumove najave BBC Verify odlučio je istražiti fotografije koje je objavio. Vizualne tragove na slikama šatora – uključujući zavoj na cesti uz travnjak gdje su bili postavljeni – usporedili su s lokacijom na Google Street Viewu.

Foto: Truth Social/screenshot

Beskućnički kamp bio je udaljen desetak minuta vožnje od Bijele kuće, te nekoliko minuta od ureda BBC-a stoga se njihov novinar zaputio na lokaciju kako bi osobno vidio ono što je privuklo Trumpovu pozornost. Na mjestu događaja zatekao je lokalne dužnosnike koji su ljude upozoravali da bi uskoro mogli biti prisiljeni preseliti se.

U kampu je susreo i Theodieja, koji je sjedio u istoj kamperskoj stolici u kojoj ga je fotografirao Trump. Theodie je i prije vidio Trumpa da prolazi tim putem. "Predsjednička kolona je prilično dugačka. Vidio sam je kako prolazi ovuda tri puta", rekao je. "Shvaćam da ne želi vidjeti nered, zato se trudimo održati čistoću. Ne pokušavamo omalovažavati predsjednika ili bilo koju drugu osobu koja naiđe", dodao je.

Theodie, koji već godinama živi u kampu, je građevinar koji je 2018. godine ostao bez posla, a sada obično može odraditi nekoliko smjena mjesečno. U četvrtak im je rečeno da spakiraju šatore i odu. Lokalni novinar snimio je buldožera koji je poslan da demontira šatore i ostale stvari koje su ljudi ostavili iza sebe.

"Rekli su da se moramo spakirati ili će to sravniti buldožerom. Nisu došli razgovarati, nego su samo krenuli", rekao je Theodie.

Foto: Truth Social/screenshot

Najveći kamp u gradu

Wayne Turnage, zamjenik gradonačelnika Odjela za zdravstvo i socijalne usluge Washingtona, rekao je da su gradske vlasti već uklanjale kampove diljem glavnog grada. To se obično radi uz najmanje tjedan dana prethodne najave, rekao je, ali proces je ubrzan nakon Trumpove objave.

Prema lokalnim vlastima, kamp za beskućnike je bio najveći u gradu, 11 ljudi živjeli su uz jednu od glavnih ruta iz Washingtona. Prije najnovijih mjera, ove godine je u gradu u naseljima za beskućnike živjelo 97 ljudi, što je veliki pad u odnosu na 294 u 2023. godini, pokazuju podaci. Procijenjeni broj beskućnika ove godine je 5138, što je manje od 5613 u 2024. godini, prema godišnjim podacima grada.

Najnoviji podaci organizacije Community Partnership, koja radi na smanjenju beskućništva, pokazuju da je oko 800 ljudi bez krova nad glavom, dok oko 4300 drugih ima neku vrstu privremenog smještaja. Iz Bijele kuće su poručili kako će ljudima koji spavaju na ulici ponuditi smještaj u skloništima za beskućnike te im omogućiti pristup uslugama za liječenje ovisnosti ili mentalnog zdravlja – ali ako odbiju, suočit će se s novčanim kaznama ili zatvorom.

Foto: Truth Social/screenshot

"Ne možete tek tako uhvatiti ljude i prijetiti im s uhićenjem ili ih prisiliti da odu u sklonište. Ja ne želim ići u sklonište – to su loša mjesta", rekao je Theodie. Organizacije koje rade s beskućnicima kažu da je sustav manjkav jer su kapaciteti skloništa često ograničeni.

Theodie je, otkad je iseljen, dobio novac od nekog tko je vidio kako mu se uklanja šator i s tom svotom je pokrio tri noću motelu u Virginiji. "Da me ta osoba nije blagoslovila, ne znam što bih učinio. Vjerojatno bi cijeli dan sjedio na cesti", rekao je.

Nakon što izađe iz motela Theodie će pokušati pronaći novo mjesto za kamp. "Moja najbolja opcija je pokušati pronaći sigurno mjesto za postavljanje šatora. Ne znam gdje će to biti, ali volio bih ostati u Washingtonu", rekao je.

