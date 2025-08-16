Objavljeno pismo koje je Melania Trump uputila Putinu: 'Vrijeme je...'

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump napisala je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem mu poručuje da je "vrijeme" da se zaštite djeca i buduće generacije diljem svijeta, a sad je isto objavio Fox News Digital.

Donald Trump osobno je uručio pismo Putinu tijekom razgovora na Aljasci. Odmah po primitku pisma, Putin ga je pročitao pred delegacijama SAD-a i Rusije.

"Dragi predsjedniče, svako dijete nosi iste tihe snove u svom srcu, bilo da je rođeno u ruralnom kraju neke zemlje ili u velikom gradskom. Snažno sanjaju o ljubavi, mogućnostima i sigurnosti od opasnosti", napisala je Melania.

"Naša dužnost kao roditelja je njegovati nadu sljedećih generacija. Kao vođe, odgovornost za sigurnost naše djece seže dalje od udobnosti samo nekolicine", dodala je.

"Neosporno, moramo težiti stvaranju svijeta ispunjenog dostojanstvom za sve – kako bi se svaka duša mogla buditi u miru, i kako bi budućnost bila savršeno zaštićena" napisala je te nastavila: "Jednostavan, ali dubok koncept, gospodine Putine, sigurna sam da ćete se složiti, jest da potomci svake generacije započinju život s čistoćom i nevinosti koja nadilazi geografiju, vlast i ideologiju".

"U današnjem svijetu, neka djeca prisiljena su na tihi smijeh, netaknut tamom koja ih okružuje – tih otpor protiv sila koje bi im mogle oduzeti budućnost. Gospodine Putine, upravo vi možete jednako tako obnoviti njihov melodični smijeh" napisala je. "Zaštitom njihove nevinosti, učinit ćete mnogo više od služenja Rusiji – služit ćete čovječanstvu", dodala je prva dama.

"Ova hrabra ideja nadilazi sve ljudske podjele, a vi, gospodine Putine, sposobni ste je provesti jednim potpisom već danas. Vrijeme je", napisala je Melania.

Melania Trump napisala je pismo prije sastanka Trumpa i Putina na Aljasci. Sve su oči svijeta bile usmjerene na prvi sastanak oči u oči dvojice čelnika u posljednjih šest godina, ali i prvi put otkako se Trump vratio u Bijelu kuću obećavajući da može brzo okončati rat u Ukrajini, krvavi sukob koji je ušao u četvrtu godinu.

Nakon sastanka, američki predsjednik rekao je da se s Putinom na Aljasci "složio u mnogim točkama”, no da preostaje nekoliko većih o kojima treba dalje razgovarati.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se u ponedjeljak u Washingtonu sastati s Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

