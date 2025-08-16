Je li na Aljasci bio Putinov dvojnik? Stručnjakinja za RTL Danas: 'Možda super botoksiran Vladimir...'

Što se moglo iščitati iz govora tijela i neverbalne komunikacije Trumpa i Putina?

S komunikacijskom stručnjakinjom, poruke s Aljaske, analizirala je reporterka RTL-a Danas Marina Brcković.

Gospođo Poropat Darrer, dobrodošli u RTL Danas. Što ste vi iščitali iz govora tijela Trumpa i Putina? Što vam on pokazuje?

Hvala vam na pozivu. Svakako govorimo o jednom pomno izrežiranom političkom događaju prvenstveno, kaže na početku Jagoda Poropat Darrer, komunikacijska stručnjakinja.

Trump je Putina dočekao pljeskom, kako vam se to čini?

To govori o njegovoj otvorenosti i mogli bismo reći na površini iskrenosti i prijateljstvu. Zapravo pokazivanje nekakve dobrodošlice Putinu. Vidite i ovaj dio kad Trump možda krene prema njemu, on ne reterira i ne stoji, ne zauzima teritorij nego prilazi njemu što je jasan znak da želi pokazati prijateljski odnos i dobrodošlicu.

Vidimo još i tapšanje po ruci. Što vam to govori?

Tapšanje može značiti dvije stvari. Simbol opet prijateljstva i naklonosti, ali i dominacije. Ovdje Donald Trump prvi put želi pokazati nekakvu dominaciju nad Putinom.

Dogodio se i trenutak kada su novinari Putinu postavili ona pitanja. Kakva vam se tu činila reakcija jednog i drugog?

Reakcija je Putinova ne čujem vas, niste mi bitni, neću odgovarati na pitanja. A Trump mi se čini malo i frustriran time što novinari žele nametnuti nekakvu dinamiku odnosa s Putinom jer Trump zapravo želi uspostaviti odnose i on želi diktirati odnos s Putinom i to je vidljivo u njegovoj mimici kad napravi s ustima koja je tipična za Trumpa kad je frustriran.

Jedan od najistaknutijih trenutaka bio je zajednički odlazak u limuzinu, a potom vidimo i smiješak na licu Vladimira Putina, što vam to govori?

To je pregovaračka taktika, rekla bih opet pomno izrežirana. I samim time što su zajedno ušli u auto koji se naziva Beast, obojica su zvijeri.

Kako vam se čine kada su zajedno sjeli?

Ovdje mi se čine da zauzimaju identičan položaj, blago raširenih koljena, rukama u tipičnoj liderskoj, nadmoć pozi i jednoga i drugoga iako mi se čini da moćniju pozu zauzima Putin jer je on svjestan da je niži od Trumpa i onda u stolcu sjedi skroz uspravno, vidjeli ste i bliže rubu stolca i malo raširenijih koljena.

Što biste onda zaključili - tko je od njih dvojice bio dominantniji?

Obojica su srdačni, otvoreni, raspoloženi, čak i više nego uobičajeno, osmijesi su na svakom koraku i kutku, a nakon razgovora i nakon dogovora, možda od umora ili ne znam što se dogodilo, vidljivo je da je Trump malo potonuo, Putin je ostao jednako kontroliran.

Puno se govori o tome da ovo nije pravi Putin nego njegov dvojnik. Što vi mislite?

Pa ako su nam pokazali dvojnika u svakom slučaju je u službi Vladimira Putina. Možda ne bih rekla da je to dvojnik nego možda da se malo i našalimo super botoksiran Vladimir Putin, zaključuje stručnjakinja.