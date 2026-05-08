Erupcija vulkana! Ima mrtvih, penjali se do kratera unatoč zabrani

Tri planinara - dva stranca i jedan lokalni stanovnik - poginula su nakon erupcije vulkana Mount Dukono u Indoneziji, koja se dogodila u petak u 7.41 sat po lokalnom vremenu. Planinari su išli na vulkan unatoč tome što je na snazi zabrana penjanja.

Evakuirano je svih 15 ljudi koji su se penjali na vuklan te su prevezeni u bolnicu na liječenje od ozljeda. Dva nosača iz planinarske skupine ostala su na planini kako bi pomogli spasiocima izvući tijela poginulih planinara, piše CNN.

Vuklan je izbacio stup pepela visok 10 kilometara te još uvijek izbacuje pepeo i kamenje iz kratera pa spasioci ne mogu doći do tijela poginulih planinara, koja su na većim nadmorskim visinama.

Penjali se na vuklan unatoč zabrani

Smrt troje planinara prijavili su ljudi koji su bili s planinarima, pomoću hitnog SOS signala s Garmin uređaja, rekao je Erlichson Pasaribu, šef policije Sjeverne Halmahere gdje se nalazi planina Dukono. Dodao je da će policija ispitati oni koji su planinare pratili na planinu jer je na snazi zabrana penjanja.

Lokalni stanovnik Aldy, koji se pridružio spasilačkom timu, trenutno se nalazi u skloništu 2 kilometra od vrha vuklana. Prema njegovim informacijama, tim je uspio identificirati, ali ne i doći, do tijela dvije žrtve, dok lokacija treće žrtve još nije utvrđena.

"Iz skloništa možemo vidjeti kako se pepeo i kameni materijal kontinuirano izbacuju“, rekao je Aldy. Napomenuo je da su indonezijske vlasti uvele zabranu penjanja na vuklan prije dva tjedna te da je ograničenje komunicirano putem medija i plakata duž pristupnih ruta.

Izrazio je sumnju da su planinari slobodno krenuli penjaškom stazom, jer planina Dukono nema službeni registracijski punkt te da su vjerojatno htjeli pogledati krater.

Vlasti nastavljaju prikupljati informacije kako bi u potpunosti utvrdili detalje incidenta, izvijestila je indonezijska Nacionalna agencija za traganje i spašavanje. Dodaje se da je indonezijsko ministarstvo turizma izdalo pismo kojim se zatvara planinarsko područje na planini Dukono iz sigurnosnih razloga za posjetitelje i lokalne zajednice.

Unatoč povećanoj vulkanskoj aktivnosti, stanovnici obližnjih sela navodno su sigurni, jer se naselja nalaze relativno daleko od kratera.

Koliko je aktivna planina Dukono?

Planina Dukono je aktivni vulkan na otoku Halmahera, istočno od Sulawesija, a prema Vulkanološkom zavodu Indonezije, od kraja ožujka erumpirao je gotovo 200 puta. Trenutno je na drugom stupnju agencijskog sustava upozorenja na vulkane s tri razine, što ukazuje na povećanu aktivnost i potrebu za oprezom. Prošli mjesec vulkan je eruptirao dok se u blizini nalazila grupa planinara.

Vulkanološki zavod Indonezije priopćio je da od prosinca 2024. preporučuje turistima i penjačima da se suzdrže od aktivnosti u radijusu od 4 kilometra od glavnog kratera planine Dukono, gdje postoji prijetnja izbacivanjem stijena, pepela i lave. Ipak, to nije odvratilo planinare od uspona na planinu visoku 1335 metara, a uspon posebno privlači one koji traže ekstremna iskustva penjanja i priliku da uživo svojedoče aktivnom vuklanu.

U posljednjih nekoliko godina vlasti kažu da su pronašle pojedince koji su planinarili na vulkanu, a nisu obavijestili promatračnicu, što je dovelo do značajnih sigurnosnih problema.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo nisu oblaci, već dramatični prizori vulkana: Laki Laki je opet erumpirao