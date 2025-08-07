Tijelo nestalog Envera B. (60) u ponedjeljak je pronađeno zakopano na dubini od oko dva metra u polju kukuruza u selu Banjica u Srbiji.

Potraga za Enverom krenula je nakon što je obitelj dan ranije prijavila nestanak. Tražio ga je i policijski dron koji je snimao nepregledna polja u blizini kuruzišta i primijetio zakopano tijelo prekriveno zemljom i daskama.

Nedugo nakon toga policija je otvorila istragu i slučaj klasificirala kao teško ubojstvo, piše Telegraf.rs.

Objavljena snimka

Portal Lajmi.net objavio je snimku s lica mjesta gdje su 60-godišnjaka pronašli bez znakova života.

Još uvijek se zna tko je osumnjičen za monstruozan zločin niti koji bi mogao biti motiv. Više detalja o slučaju znat će se nakon što stignu rezultati obdukcije.

