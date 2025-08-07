MONSTRUOZAN ZLOČIN /

Tijelo nestalog muškarca pronašli u polju kukuruza: Dron snimio sablasne prizore

Tijelo nestalog muškarca pronašli u polju kukuruza: Dron snimio sablasne prizore
Foto: Lajmi.net/facebook/screenshot

Još uvijek se zna tko je osumnjičen za monstruozan zločin niti koji bi mogao biti motiv

7.8.2025.
10:55
Erik Sečić
Lajmi.net/facebook/screenshot
Tijelo nestalog Envera B. (60)  u ponedjeljak je pronađeno zakopano na dubini od oko dva metra u polju kukuruza u selu Banjica u Srbiji.

Potraga za Enverom krenula je nakon što je obitelj dan ranije prijavila nestanak. Tražio ga je i policijski dron koji je snimao nepregledna polja u blizini kuruzišta i primijetio zakopano tijelo prekriveno zemljom i daskama. 

Nedugo nakon toga policija je otvorila istragu i slučaj klasificirala kao teško ubojstvo, piše Telegraf.rs. 

Objavljena snimka

Portal Lajmi.net objavio je snimku s lica mjesta gdje su 60-godišnjaka pronašli bez znakova života. 

Još uvijek se zna tko je osumnjičen za monstruozan zločin niti koji bi mogao biti motiv. Više detalja o slučaju znat će se nakon što stignu rezultati obdukcije. 

TijeloSrbija
