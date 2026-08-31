Tinejdžeri pronašli mrtve roditelje u jacuzziju luksuzne vile: Uzrok smrti je bizaran

Thomasina i Patrick Tobin umrli su od posljedica srčanog udara tijekom odmora u španjolskoj Culleri. Njihova djeca, tinejdžeri, pronašli su tijela roditelja u jacuzziju na terasi u utorak, piše Metro.co.uk. Točan uzrok smrti supružnika nije poznat, no pretpostavlja se da je do zastoja srca došlo uslijed fizičke iscrpljenosti pri pokušaju izlaska iz vode.

"Preliminarne analize ukazuju na to da su žrtve doživjele srčani zastoj uzrokovan akutnim stresom uslijed fizičke iscrpljenosti i očaja u tom trenutku", izvijestio je Las Provincias.

Tobini su bili na dvotjednom odmoru u luksuznom odmara Cap Blancu nedaleko od Valencije. Njihova djeca, stara 14 i 16 godina, oboje s posebnim potrebama, javili su susjedima da pozovu policiju nakon što su ih pronašli u kadi.

Tijela su bila puna ogrebotina

Detektivi su prvo istraživali ogrebotine po njihovim tijelima, ali su isključili mogućnost ubojstva. Policija istražuje teoriju da se u jacuzziju dogodila neobična nesreća, zbog koje par nije mogao izaći. Pozvali su i stručnjake iz proizvodnje masažnih kada. Pregledali su mjesto događaja te ispitali usisne spojnice i njihovu snagu.

"Prema prvim istragama, prekomjerna sila usisavanja zarobila je par unutar kade, što je izazvalo situaciju ekstremne patnje i očajničkog fizičkog napora da se oslobode hidrauličkog stiska. Nalazi obdukcije gotovo definitivno potvrđuju teoriju o slučajnom zarobljavanju. Preliminarne analize pokazuju da su žrtve pretrpjele srčani zastoj uzrokovan akutnim stresom nakon fizičke iscrpljenosti i očaja trenutka", piše Las Provincias.

Policija je sugerirala da su ogrebotine nastale dok su se supružnici pokušavali osloboditi jedno drugo. Prema drugoj teoriji, jedan je roditelj možda doživio srčani udar nakon strujnog udara uzrokovanog mogućim kvarom na kadi, dok je drugi preminuo pokušavajući ga spasiti.

Kći poznatog glumca

"Ministarstvo je upoznato s ovim slučajem i pruža konzularnu pomoć dotičnom irskom državljaninu", rekla je glasnogovornica. Kao i u svim konzularnim slučajevima, Ministarstvo ne komentira pojedinosti pojedinačnih slučajeva, dodala je.

Thomasina je bila iz Castleblayneyja i kći irskog dramatičara i glumca Tommyja McArdleja, no posljednjih je 20 godina živjela u Londonu, gdje je radila kao ovlaštena procjeniteljica nekretnina na projektima poput hotela Ritz i nebodera The Shard.

Za Patricka se isprva također mislilo da je Irac, no zapravo je s Novog Zelanda. Nije poznato koliko je dugo par bio u vezi.