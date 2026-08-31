Hrabra majka koja je preživjela stravičan napad: 'Ja sam žena koja je udarila morskog psa u lice'

Žena iz Sydneya koja je preživjela stravičan napad morskog psa u intervjuu za BBC ispričala je nevjerojatne detalje borbe za život u kojoj je ostala bez ruke.

Leah Stewart (34) našla se oči u oči s četiri metra dugačkom velikom bijelom psinom, a njezina pribranost i nevjerojatna hrabrost spasile su joj život.

'Čula sam prodoran vrisak'

Dramatičan događaj zbio se na plaži Coogee u lipnju. Stewart je upravo završila svoje uobičajeno subotnje jutarnje plivanje i vraćala se prema obali.

"Čula sam djevojku iza sebe... prodoran vrisak. Okrenula sam se i iza nje je bila ogromna, ogromna peraja. Bila je masivna. Kada sam vidjela koliko je velika, shvatila sam da to nije dupin", ispričala je Stewart.

U trenu se okrenula i shvatila da je neman jako blizu te da joj ve više približava. Opisala je kako je lice morskog psa bilo jezivo s malim crnim očima nalik perlama, dok su mu usta i zubi bili masivni. U jednom trenutku zloglasni grabežljivac bio je udaljen svega 30 centimetara od nje.

‘Bilo je to kao da se borim s dinosaurom’

Iako su se našli lice u lice, Stewart je uspjela zadržati hladnokrvnost razmišljajući o svojoj kćeri.

"U glavi mi je bilo: ‘Nećeš me odvesti od moje kćeri’, okrenula sam se i samo ga počela udarati šakama iznova i iznova. Bilo je to kao da se borim s dinosaurom", prisjetila se.

"Dešnjakinja sam pa sam pomislila: 'Idemo lijevim krošeom'", rekla je.

Kad je zamahnula, morski pas ju je zgrabio za lijevu podlakticu. "Otrgnuo mi je kožu, mišiće, sve. Između podlaktice i šake ostala je velika rana", ispričala je.

Potom ju je morski pas zgrabio za nogu i počeo vući pod vodu. Tada je pomislila kako će umrijeti.

"Onda sam pomislila na August i na to da će odrastati bez mame. Znala sam da je ne mogu ostaviti. Zvuči čudno, ali kao da sam se snagom volje natjerala vratiti", ispričala je kroz suze.

Udarati životinju, ispričala je,bilo je "kao udarati u zid od cigle", ali svejedno nije odustajala.

'Ja sam žena koja je udarila morskog psa u lice'

Drugi kupači izvukli su je na obalu, a potom je hitno prebačena u bolnicu gdje je stavljena u induciranu komu i prošla gotovo dvanaest kirurških zahvata. Zbog stravičnih ozljeda i velikog gubitka krvi, liječnici su joj morali amputirati lijevu ruku.

Unatoč strašnoj traumatskom iskustvu, Leah poručuje da ne želi da je pamte kao "ženu koja je teško stradala na plaži".

"Ja sam žena koja je udarila morskog psa u lice", poručila je s osmijehom.