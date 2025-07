Tajfun sravnio jug Tajvana: Stotine ozlijeđenih, kaos u zraku i na kopnu

Tajfun Danas pogodio je jug Tajvana rekordno snažnim vjetrovima i obilnom kišom rano u ponedjeljak, pri čemu su poginule dvije, a ozlijeđeno je preko 500 osoba u rijetkom događaju na gusto naseljenoj zapadnoj obali otoka.

Tajvan redovito pogađaju tajfuni, no u pravilu dolaze na kopno na brdovitoj i rijetko naseljenoj istočnoj obali na Pacifiku.

Poduzeća i škole uzduž zapadne obale su zatvorene dok je oluja s vjetrovima brzim oko 220 kilometara na sat prolazila kroz jugozapadni okrug Yunlin nakon što je kasno u nedjelju došla na kopno na jugozapadnoj obali otoka.

Više od 700 stabala je srušeno diljem zapadnih gradova, a prometni znakovi su iščupani i pobacani po ulicama, prema podacima vlade.

U južnom gradu Tainanu, neki električni stupovi su pukli, a urušila su se i drvena vrata velikog hrama, pokazuju snimke lokalne televizije.

Typhoon #Danas is now making landfall near Tainan, Taiwan Island, explosive pressure drop was recorded at a crazy rate of 23mb/1hr, max sustained winds so far was 80kt with gusts over 106kt.#Danas is prob becoming the strongest Typhoon in Tainan city over 100 years. pic.twitter.com/i6fnbZPpbI