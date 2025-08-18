Stručnjak objasnio: Evo zašto Putinovi zahtjevi otežavaju Zelenskom postizanje dogovora

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno zahtijeva kontrolu nad cijelim Donbasom kao samo dio njegove cijene bilo kakvog mirovnog sporazuma s Ukrajinom, piše vojni analitičar Michael Clarke za Sky News.

Područje koje se naziva "Donbas" sastoji se od dvije regije. Ruske snage trenutno imaju kontrolu nad gotovo cijelim Luhanskom te su zauzele oko 70% Donjecka.

Donbas je povijesno važno industrijsko područje Ukrajine, gdje se nalaze rudnici ugljena i teška industrija, kao i mnogi stari pogoni za proizvodnju oružja iz vremena kada je Ukrajina bila dio Sovjetskog Saveza.

Onih 30% Donjecka koje ukrajinske snage još uvijek drže pod kontrolom i koje bi morale predati Rusima, vrlo je važno za Ukrajinu iz više razloga.

Politički, svim Ukrajincima nije promaklo da je rusko preuzimanje dijelova Donbasa 2014. (oko 30% teritorija do kraja te godine) započelo u gradu Slovjansku u sjevernom dijelu neosvojenog Donbasa.

Ukrajinci su oslobodili taj grad od snaga koje podržava Rusija i od tada ga drže, te su platili visoku cijenu u životima i novcu kako bi ga održali slobodnim.

Što je Trump rekao Zelenskom?

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom, dok je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim počinjao žurno dogovoreni sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarali o putu prema miru.

No, Trump je također natuknuo novinarima da više ne vjeruje da je primirje nužan preduvjet za mirovni sporazum, poduprijevši time poziciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojoj se protive Zelenski i većina europskih čelnika.

Dva lidera odgovarala su na pitanja novinara u Ovalnom uredu prije nego što su se sastala privatno, šest mjeseci nakon njihova posljednjeg susreta u kojem su se Trump i potpredsjednik JD Vance javno obrušili na Zelenskog.

Ovaj puta, Trumpov i Zelenski susret imao srdačniji ton. Zelenskija su poduprli čelnici Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije, Finske, Europske unije i NATO-a koji su također doputovali u Washington kako bi pokazali svoju solidarnost s Ukrajinom i založili se za snažna sigurnosna jamstva za zemlju u bilo kakvom postratnom dogovoru.

"Kad je u pitanju sigurnost bit će puno pomoći", rekao je Trump, dodavši da će europske zemlje biti uključene. "One su prva linija obrane jer su tamo, ali im možemo pomoći."

Trump je rekao da mu se sviđa koncept primirja, no da bi trebali raditi na mirovnom sporazumu i dok borbe traju. "Volio bih sa prestanu, volio bih da prestanu", rekao je. "No strateški bi to moglo biti nepovoljno za jednu ili drugu stranu."

Također je rekao da vjeruje da Putin želi završiti rat i da se nada da s Putinom i Zelenskim uskoro može organizirati zajednički sastanak. Putin nije obećao takav susret, a Zelenski je rekao da je spreman sjesti za stol.

"Moramo zaustaviti ovaj rat, zaustaviti Rusiju, no treba nam podrška američkih i europskih partnera", izjavio je Zelenski novinarima.

Europski čelnici trebali bi se sastati s Trumpom kasnije u ponedjeljak. U ruskim noćnim napadima na ukrajinske gradove stradalo je barem deset ljudi, u onome što je Zelenski nazvao "ciničnim" nastojanjima da se pregovori ometu.

Trump je dobacio optužbe da je samit na Aljasci u petak pobjeda za Putina, koji je suočen s diplomatskom izolacijom otkad je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

"Znam točno što radim i ne treba mi savjet od ljudi koji godinama rade na svim ovim sukobima i nikad nisu mogli učiniti ništa da ih zaustave", napisao je Trump ranije na svojoj društvenoj mreži.

POGLEDAJTE VIDEO: Europa stigla Trumpu, određuje li se budućnost našeg kontinenta? Ovo je Direktova analiza: