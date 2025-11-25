Srbija ostala bez nafte! Vučić: 'Za nas je briga postala srednje ime... Bili smo više nego pošteni'

Nema više sirove nafte, a rafinerija NIS-a u Pančevu prestala je s preradom, potvrdilo je za Nova.rs više izvora.

"Što je u skladištima, tu je. Ako sirova nafta ne dođe, ništa neće izaći iz NIS-a", dodao je jedan sugovornik. Odgovor OFAC-a na zahtjev za produljenje licence za NIS, koji je podnesen prije šest dana, stigao je tek jutros.

Zahtjev je podnesen kako bi tvrtka mogla nesmetano poslovati tijekom pregovora o promjeni vlasničke strukture. ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata navodno je zainteresiran za kupnju NIS-a, a ministrica Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su Rusi spremni prodati svoj udio u nacionalnoj naftnoj kompaniji.

Sankcije stupile na snagu u listopadu

Aleksandar Vučić je prije dva dana izjavio da nema dobrih vijesti kada je u pitanju NIS te da će o ishodu razgovora obavijestiti javnost u sljedećih 36 do 48 sati.

Sankcije protiv NIS-a uvedene su 10. siječnja, ali su stupile na snagu tek 9. listopada ove godine. Osnovni zahtjev je da Rusi izađu iz vlasničke strukture. U devet mjeseci u pregovorima srbijanskih vlasti i Rusa nije pronađeno rješenje, jer su odbačene sve opcije koje je ponudila Srbija.

Vučić je u više navrata rekao da neće biti nacionalizacije NIS-a.

Oglasio se Vučić

Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz zgrade Predsjedništva te objavio nove informacije o sankcijama i lošim vijestima, prenosi Nova.rs.

"Suočavamo se s velikim problemima i želio bih da vi, kao državni vrh izabran od strane građana Srbije, u svakom trenutku govorite istinu i informirate ljude o tome što se upravo događa. Želimo vas obavijestiti da je rafinerija Naftne industrije Srbije u procesu vruće cirkulacije, čak i zatvorena, nije čak ni zatvorena, ali je u nižem režimu rada nego inače, ostala su još četiri dana do postupnog zaustavljanja rada rafinerije, ako licencu ne odobri američka vlada. Mislili smo da ćemo jučer dobiti tu licencu, ali u razgovoru s našim američkim partnerima došli smo do zaključka da postoji još stvari koje žele čuti, vidjeti i primiti kako bi mogli razmotriti i donijeti pozitivnu odluku o dobivanju licence na rok od 45 ili 60 dana“, kaže Vučić.

Naglasio je da je u četvrtak u Americi Dan zahvalnosti pa se nada da će danas ili sutra nešto promijeniti, ali "rafinerija će stati ako dođe četvrtak".

"Trebat će 14 dana za ponovno pokretanje, ali sigurno je više od toga. Brojte 20 ili više dana. To znači da rafinerija ne bi radila do Nove godine i dalje. I reći ću vam koje su sve posljedice. Od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine mnogi u Srbiji mislili su da se stvari mogu lako riješiti, da će pobijediti jedno ili drugo, a mi smo bili zabrinuti. Držali smo dobru poziciju, a 2022. godine kao država izbjegli smo bilo kakvu energetsku krizu i šok", rekao je.

Vučić je naglasio da je to izbjegnuto postavkama koje je postavilo Vijeće za nacionalnu sigurnost Srbije, prenosi Kurir.

"Tamo smo rekli da osuđujemo napade i upade, ali da osuđujemo sankcije. I bez obzira na to, malo tko je vjerovao da će se to odnositi na nas i da ćemo imati problema. Danas nije riječ o stavu Srbije, već o stavu drugih koji su protiv i bore se na međunarodnoj sceni. Naš stav postaje sve teži. Da ne govorimo ničim izazvano, ali ni krivi ni dužni, postali smo predmet žestokih napada i ucjena", rekao je. Dodao je da sankcije pogađaju Srbiju -duboko i strateški.

"A ima i drugih koji se ne protive Trumpu i Americi, ali žele da se Srbija protivi. Devet mjeseci smo kopirali ono što su Rusi govorili, a sada su nam uveli sankcije. Potpisali smo svaki zahtjev ruskih prijatelja, a naša zemlja je sada u teškoj situaciji. Za nas je briga postala srednje ime u proteklih nekoliko dana. Znam da ovdje ima mađioničara koji bi sve riješili. Znam i kada gledam RTS da nazivaju te lažljivce da kažu da nam je ponuđen udio u Alexandropoulosu, ali ga nismo prihvatili. To je laž, osobno sam ponudio da postanem vlasnik udjela u toj grčkoj luci, skladištu ukapljenog plina, a to nikada nije ni ozbiljno razmatrano. Kao što sam ponudio udio u Paksu II, sutra ću se sastati s Orbanom", kaže Vučić.

Mnogo je ljudi koji će kriviti državu što god se dogodilo, dodaje i ističe da nema lakih rješenja.

"Naš prioritet je uvijek bio očuvanje interesa Srbije i puna transparentnost. Građanima ćemo reći istinu, kakva god ona bila. Još imamo danas i sutra da pokušamo dobiti dozvolu za rad. Hoćemo li je dobiti ovisi o Amerikancima", rekao je Vučić. Govorit će o posljedicama i o tome oko čega se ne slažu s Amerikancima.

"Narodna banka dobila je upozorenje da bi mogla postati predmetom sankcija. Time smo u rizik doveli naše poslovne banke i našu središnju banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita... Osobno sam dobio usmena jamstva od Amerikanaca da do ponedjeljka, kada se trebala donijeti odluka o dozvoli za rad, neće biti takvih sankcija za NBS i poslovne banke. Taj usmeni dogovor je funkcionirao, a nastavit će funkcionirati i danas i sutra. Sve dok Amerikanci ne obavijeste javnost jesu li prihvatili ili odbili", rekao je.

Vučić ističe da će, ako Amerikanci odbiju, to utjecati na sve sfere života, uključujući hitnu pomoć i zdravstveni sustav, kao i ugroziti sve trgovinske lance.

"Proizvodnja električne energije također bi bila ugrožena. Ne zaboravite da koristimo lož ulje i toplanu. Cijene goriva bi također patile, iako će vjerojatno biti snižene u petak zbog kotacija. Ali ako morate uvoziti dizel i benzin, u tom slučaju cijena prijevoza raste, a to povećava inflaciju i donosi nove probleme. To bi ugrozilo povlaštenu cijenu goriva za poljoprivrednike. Ne moram govoriti kakve bi posljedice to imalo za cijelo gospodarstvo Republike Srbije", kaže.

Kaže da je NIS već počeo trošiti operativne rezerve, a da će većinu potrošiti između 29. studenog i 1. prosinca.

Kaže da te sankcije nisu u skladu s međunarodnim pravnim normama, te da su rezultat političkog pritiska.

"Nažalost, te sankcije na najbrutalniji način utječu na živote građana Srbije. Ali čak i u tim uvjetima bili smo više nego pošteni, dopuštajući da nas se dovede u težak položaj. Sad ću reći koliko smo bili pošteni. 2008. godine, u roku od tri mjeseca, imali smo kupoprodajni ugovor između Srbije i Gazproma, gdje su oni postali vlasnici većinskog udjela u NIS-u. Imali smo oko 45 posto, ali s jednom od najkoruptivnijih i najglupljih ideja, odrekli smo se 13 posto kako bi tadašnje vlasti nekome ugodile prije izbora. Prema međunarodnim i domaćim zakonima, nemamo pravo uvida u svaki ugovor, jer je naš udio manji od 33 posto. Netko nam je namjerno oduzeo mogućnost kontrole i stvarnog nadzora", rekao je.

Problem danas u mreži za ravnomjeran razvoj je taj što je broj pumpi smanjen na 327.

