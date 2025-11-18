Bulj 'opleo' po Vučiću: 'On i velikosprska politika imaju pipke u Hrvatskoj preko SNS-a'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je u Vukovar odati počast žrtvama.

"Grad heroj, grad žrtva, kamen zaglavnik moderne Hrvatske. Kad ste u Vukovaru na ovaj dan, osjeća se njihova žrtva, taj vapaj tih ljudi. Na nama je da ih se sjećamo i da ih ne zaboravimo i da gradimo budućnost države za koju su oni dali život kao žrtve velikosrpskog zločina ", rekao je Bulj.

Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara u ljeto i jesen 1991. godine poginulo je 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Od 1740 nestalih, 328 ih je iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.

'Srbiji treba zaustaviti put prema EU'

Bulj ističe da je potrebno promijeniti pristup prema Srbiji.

"Srbiji treba zaustaviti bilo kakav pristup prema EU i ne dozvoliti im, kao što je Vlada dozvoljavala, otvaranje poglavlja. Sramotno je da Aleksandar Vučić i njegova politika, koja je prosrpska, velikosrpska, ima svoje produžene pipke u Hrvatskoj preko Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca", rekao je Bulj.

Upozorava i da Pupovac veliča zločince u vrijeme kada se Hrvatska prisjeća žrtve Vukovara.

"Četnik Vučić bi morao dati popis svih nestalih, pogotovo iz vukovarske bolnice i s Ovčare", ističe Bulj.

O Milanoviću

Predsjednik Zoran Milanović neće sudjelovati u programu Dana sjećanja zbog zdravstvenih tegoba.

"Apsolutno je trebao biti ovdje. Svi oni koji obnašaju važne dužnosti trebali bi se pokloniti žrtvi grada heroja Vukovara jer da nije te žrtve, ne bi ni njih bilo na tim funkcijama", zaključio je Bulj.