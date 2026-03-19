FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
čvrst stav /

Nema opuštanja ni kod kuće! Dagur u Zadru odmah 'zategnuo' momčad

Povratak hrvatske reprezentacije u Zadar donio je posebnu emociju, ali za izbornika Dagura Sigurðssona nema mjesta opuštanju čak ni u njegovom gradu.

Nakon odličnog ulaska Hrvatske u utakmicu, islandski strateg odmah je pokazao koliko detaljno pristupa svakom segmentu igre. Uz aut-liniju je aktivno usmjeravao momčad, a posebno je radio s Lukom Cindrićem i Ivanom Martinovićem, objašnjavajući im kako se postaviti u obrani protiv Švicaraca.

Jasno je da Sigurðsson ne prepušta ništa slučaju bez obzira na rezultat ili atmosferu, fokus ostaje maksimalan.

Podsjetimo, prijenos utakmice možete pratiti na RTL-u 2 i platformi Voyo od 17:00, dok je tekstualni prijenos dostupan na portalu Net.hr.

VOYO logo
19.3.2026.
17:27
Sportski.net
Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaZadar
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa