FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'Dobar posao u Italiji' /

Neočekivan prizor dočekao nogometnu ikonu nakon utakmice: Otvorena službena istraga

Neočekivan prizor dočekao nogometnu ikonu nakon utakmice: Otvorena službena istraga
×
Foto: Justin Tallis

Dok je 34-godišnji Englez bio na terenu, provalnici su upali u njegov dom na jezeru Garda

25.11.2025.
9:53
Sportski.net
Justin Tallis
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jamie Vardy, bivša legenda Leicestera i aktualni napadač talijanske Cremonese, doživio je neugodno iznenađenje nakon povratka s ligaške utakmice protiv Rome. Dok je 34-godišnji Englez bio na terenu, provalnici su upali u njegov dom na jezeru Garda i ukrali vrijednosti procijenjene na oko 100 tisuća eura.

Prema prvim informacijama iz talijanskih medija, najmanje tri osobe iskoristile su Vardyjevu odsutnost, nasilno otvorile prozor i iz vile u mjestu Salò odnijele skupocjene satove, nakit i gotovinu. Lokalni karabinjeri odmah su otvorili istragu, a sumnja se da je banda unaprijed pratila kretanje nogometaša i njegove obitelji.

Dok je Vardy vodio borbu s Vučicom na travnjaku, lopovi su imali gotovo neometan pristup kući, što dodatno potvrđuje sumnju policije da je riječ o organiziranoj i ciljanoj provali. Incident se uklapa u niz sličnih događaja koji posljednjih mjeseci pogađaju profesionalne nogometaše u Italiji, posljednja poznata žrtva bio je branič Intera Alessandro Bastoni.

Vardy, koji se ovog ljeta preselio u Italiju nakon oodlaska iz Leicestera, nije se još službeno oglasio o incidentu, dok istraga i dalje traje.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan pred SP: 'Vjerujem u djevojke, bit će teško, ali možemo iznenaditi'

Jamie VardyCremoneseLeicester CityKrađaUpad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'Dobar posao u Italiji' /
Neočekivan prizor dočekao nogometnu ikonu nakon utakmice: Otvorena službena istraga