Neočekivan prizor dočekao nogometnu ikonu nakon utakmice: Otvorena službena istraga

Jamie Vardy, bivša legenda Leicestera i aktualni napadač talijanske Cremonese, doživio je neugodno iznenađenje nakon povratka s ligaške utakmice protiv Rome. Dok je 34-godišnji Englez bio na terenu, provalnici su upali u njegov dom na jezeru Garda i ukrali vrijednosti procijenjene na oko 100 tisuća eura.

Prema prvim informacijama iz talijanskih medija, najmanje tri osobe iskoristile su Vardyjevu odsutnost, nasilno otvorile prozor i iz vile u mjestu Salò odnijele skupocjene satove, nakit i gotovinu. Lokalni karabinjeri odmah su otvorili istragu, a sumnja se da je banda unaprijed pratila kretanje nogometaša i njegove obitelji.

Dok je Vardy vodio borbu s Vučicom na travnjaku, lopovi su imali gotovo neometan pristup kući, što dodatno potvrđuje sumnju policije da je riječ o organiziranoj i ciljanoj provali. Incident se uklapa u niz sličnih događaja koji posljednjih mjeseci pogađaju profesionalne nogometaše u Italiji, posljednja poznata žrtva bio je branič Intera Alessandro Bastoni.

Vardy, koji se ovog ljeta preselio u Italiju nakon oodlaska iz Leicestera, nije se još službeno oglasio o incidentu, dok istraga i dalje traje.

