Dinamo na korak od Lige prvaka?! Čeka se samo jedan rasplet na jugu Europe

Foto: Matija Habljak/pixsell

Rangers je već otpao iz priče jer neće biti prvak

25.11.2025.
7:37
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Dinamo bi iduće sezone mogao izboriti izravni ulazak u Ligu prvaka, ali prvo mora osvojiti HNL. Uz to, plavima se moraju poklopiti raspleti nekoliko europskih prvenstava, među njima i norveškog, koje ovih dana u Maksimiru prate gotovo jednako pomno kao i SHNL.

Viking je pobjedom protiv Fredrikstada preuzeo vrh i uoči zadnjeg kola ima bod više od Boda/Glimta. Ako svlada Valerengu, osvojit će prvi naslov nakon 1991. i pritom napraviti veliku uslugu Dinamu. Naime, Dinamo i Bodo izravni su konkurenti za jedno UEFA-ino mjesto koje nosi direktan plasman u Ligu prvaka za klubove iz “srednje klase” s visokim koeficijentom.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Dinamo je trenutačno peti na toj posebnoj ljestvici, iza Rangersa, Boda, Olympiacosa i Kopenhagena. Da bi ušao u Ligu prvaka bez kvalifikacija, mora biti prvak Hrvatske, a pritom navedeni klubovi ne smiju osvojiti svoje lige, osim ako Dinamo odigra europsku sezonu iz snova i preskoči nekoga od njih.

 

 

Rangers je već otpao iz priče jer neće biti prvak. Bodo ima prednost, ali je pod pritiskom obrane titule. Kopenhagen zaostaje za Aarhusom, dok Olympiacos u Grčkoj drži minimalnu prednost i niz od pet pobjeda, što je za Dinamo najnezgodniji scenarij.

Dinamo na korak od Lige prvaka?! Čeka se samo jedan rasplet na jugu Europe