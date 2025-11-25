Dinamo na korak od Lige prvaka?! Čeka se samo jedan rasplet na jugu Europe

Dinamo bi iduće sezone mogao izboriti izravni ulazak u Ligu prvaka, ali prvo mora osvojiti HNL. Uz to, plavima se moraju poklopiti raspleti nekoliko europskih prvenstava, među njima i norveškog, koje ovih dana u Maksimiru prate gotovo jednako pomno kao i SHNL.

Viking je pobjedom protiv Fredrikstada preuzeo vrh i uoči zadnjeg kola ima bod više od Boda/Glimta. Ako svlada Valerengu, osvojit će prvi naslov nakon 1991. i pritom napraviti veliku uslugu Dinamu. Naime, Dinamo i Bodo izravni su konkurenti za jedno UEFA-ino mjesto koje nosi direktan plasman u Ligu prvaka za klubove iz “srednje klase” s visokim koeficijentom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Dinamo je trenutačno peti na toj posebnoj ljestvici, iza Rangersa, Boda, Olympiacosa i Kopenhagena. Da bi ušao u Ligu prvaka bez kvalifikacija, mora biti prvak Hrvatske, a pritom navedeni klubovi ne smiju osvojiti svoje lige, osim ako Dinamo odigra europsku sezonu iz snova i preskoči nekoga od njih.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.



🇳🇴 Bodø/Glimt could be officially OUT of the race next weekend if they finish 2nd in Eliteserien.



🇬🇷 Olympiacos are now big favorites to move from PO to… pic.twitter.com/FVwWtZKFkK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2025

Rangers je već otpao iz priče jer neće biti prvak. Bodo ima prednost, ali je pod pritiskom obrane titule. Kopenhagen zaostaje za Aarhusom, dok Olympiacos u Grčkoj drži minimalnu prednost i niz od pet pobjeda, što je za Dinamo najnezgodniji scenarij.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci znaju tko je odgovoran za loše rezultate: 'Malo ustrojit plaću pa da ih vidimo onda'