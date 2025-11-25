Dinamo na korak od Lige prvaka?! Čeka se samo jedan rasplet na jugu Europe
Rangers je već otpao iz priče jer neće biti prvak
Dinamo bi iduće sezone mogao izboriti izravni ulazak u Ligu prvaka, ali prvo mora osvojiti HNL. Uz to, plavima se moraju poklopiti raspleti nekoliko europskih prvenstava, među njima i norveškog, koje ovih dana u Maksimiru prate gotovo jednako pomno kao i SHNL.
Viking je pobjedom protiv Fredrikstada preuzeo vrh i uoči zadnjeg kola ima bod više od Boda/Glimta. Ako svlada Valerengu, osvojit će prvi naslov nakon 1991. i pritom napraviti veliku uslugu Dinamu. Naime, Dinamo i Bodo izravni su konkurenti za jedno UEFA-ino mjesto koje nosi direktan plasman u Ligu prvaka za klubove iz “srednje klase” s visokim koeficijentom.
Dinamo je trenutačno peti na toj posebnoj ljestvici, iza Rangersa, Boda, Olympiacosa i Kopenhagena. Da bi ušao u Ligu prvaka bez kvalifikacija, mora biti prvak Hrvatske, a pritom navedeni klubovi ne smiju osvojiti svoje lige, osim ako Dinamo odigra europsku sezonu iz snova i preskoči nekoga od njih.
🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2025
🇳🇴 Bodø/Glimt could be officially OUT of the race next weekend if they finish 2nd in Eliteserien.
🇬🇷 Olympiacos are now big favorites to move from PO to… pic.twitter.com/FVwWtZKFkK
Rangers je već otpao iz priče jer neće biti prvak. Bodo ima prednost, ali je pod pritiskom obrane titule. Kopenhagen zaostaje za Aarhusom, dok Olympiacos u Grčkoj drži minimalnu prednost i niz od pet pobjeda, što je za Dinamo najnezgodniji scenarij.
