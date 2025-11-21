Kakve veze ima Vučić s ljudskim safarijem u Sarajevu? Guardian piše: 'Hrvat je objavio dokaz'

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić u srijedu je podnio tužbu milanskom tužiteljstvu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog njegove navodne umiješanosti u aferu "Sarajevo safari", objavio je The Guardian.

Riječ je o mučnom slučaju u kojem su tvrdi da su ljudi iz Italije i drugih zemalja dolazili u Sarajevo tijekom četverogodišnje opsade grade i snajperima iz zabave ubijali civile.

Objavio dokaz

The Guardian piše da je Margetić na društvenim mrežama objavio dokaze da je Vučić, tada mladi dobrovoljac, bio prisutan na jednom od vojnih punktova s kojeg su, prema riječima svjedoka, strani državljani i srpske ultranacionalističke jedinice ubijali civile.

Vučić nije komentirao optužbe, no The Guardian ističe da je u intervjuu za jednu bosansku televiziju 2021. godine izričito negirao da je pucao na opkoljeni grad.

Bolesni detalji

Podsjetimo, tužiteljstvo u Milanu prošli tjedan pokrenulo je istragu koja u cilju ima identificirati Talijane koji su navodno sudjelovali u bolesnom lovu na ljude. Istražitelji su naveli da su takozvani snajper turisti plaćali velike svote vojnicima vojske Radovana Karadžića, bivšeg vođe bosanskih Srba osuđenog za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, kako bi ih prevezli na brda oko Sarajeva s kojih su mogli iz zabave pucati po ljudima.

Tom temom intenzivno se bavio talijanski novinarima Ezio Gavazzeni, koji je i predao prijavu pravosudnim organima. Tvrdi da se u njoj nalaze i konkretna imena. Prijave se temelji i na izjavama Edina Subašića, obavještajca Armije BiH, koji navodi da zna najmanje tri Talijana koji su pucali po Sarajlijama.

Ispričao je da je vikendima dolazilo 200 ljudi, u grupama s pet do šest članova. Navodi da je najmorbidniji aspekt cijele priče činjenica da je postojao cjenik kojim se određivalo koliko košta gađanje civila, odrasle osobe, žene, trudnice, djeteta.

Cijena veća za djecu

"Posebna i puno veća cijena bila je za djecu jer obično su djeca bila s majkama. I oni kada ubiju dijete, istovremeno su ubili majku. Jer taj život majke koja ostaje bez djeteta je beznačajan", ispričao je pak Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.

U prijavi također piše da su snajperisti dolazili i iz Španjolske, Francuske, SAD-a i Kanade,

Duboko potresan dokumentarni film Sarajevo safari slovenskog autora Mirana Zupaniča, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen lova na ljude tijekom opsade Sarajeva, možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu