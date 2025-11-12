Najbolesniji detalj ljudskog safarija u Sarajevu: 'Evo zašto je cijena za djecu bila veća'

Tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu o strašnom i morbidnom snajperskom turizmu, odnosno ubijanju ljudi iz zabave tijekom opsade Sarajeva.

Prema navodima talijanskog novinara Ezija Gavezzenija, koji je predao šokantnu kaznenu prijavu, skupine iz Italije i drugih zemalja plaćale su bosanskim Srbima kako bi dozvolili ubijanje Sarajlija.

O strancima koji dolaze u opkoljeno Sarajevo ubijati ljudi s okolnih brda već se pisalo tijekom rata u Bosni. No, sada je tužiteljstvo u Milanu pokrenulo istragu o stravičnim tvrdnjama da su Talijani odlazili na turistički lov na ljude. Ovom temom bavio se talijanski novinar Ezio Gavazzeni, koji je pravosudnim organima i predao prijavu. "Mogu reći da talijanske vlasti imaju priliku pronaći konkretna imena u mojoj prijavi", kaže Gavezzeni.

Najmorbidniji dio

Tvrdi da se organizirano išlo u Sarajevo i s položaja vojske bosanskih Srba pucalo na ljude. Prijava se temelji i na izjavama obavještajca Armije BiH Edina Subašića, koji tvrdi kako zna za najmanje tri Talijana koji su pucali na Sarajlije. "Zasad je poznato da je 200 ljudi dolazilo vikendima, u grupama po pet ili šest. Najmorbidniji aspekt čitave priče jest da je postojao cjenovnik koliko taj vikend lovac treba platiti na Grbavici pripadnicima srpske vojske da bi gađao civila, odraslog, ženi, trudnicu, dijete", tvrdi Subašić.

Talijanski novinar svoje istraživanje je počeo nakon što je prije tri godine pogledao film Sarajevo safari, slovenskog redatelja Mirana Županiča. Ondje je turistički lov na ljude, među ostalima, potvrdio i anonimni, bivši slovenski obavještajac. "Vidio sam otprilike sedam pucnjeva. Ako pogodi dijete, to je užas. To je bilo grozno", čuje se u tom filmu.

Veća cijena za djecu

U kaznenoj prijavi se navodi i kako su vikend snajperisti također dolazili iz Španjolske, Francuske, Kanade i SAD-a. A prema talijanskim medijima - za to su plaćali mnogo - "koliko bi se danas platio trosobni stan u Milanu". "Posebna i mnogo veća cijena bila je za djecu jer obično su djeca bila s majkama. I oni kada ubiju dijete, istovremeno su ubili majku. Jer taj život majke koja ostaje bez djeteta je beznačajan", opisuje Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.

Talijanski tužitelji, kako navode tamošnji mediji, zatražit će i spise Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. "U sadašnjoj fazi istrage više nisu NN, dakle došlo se do imena nekih izvršitelja. I daljnja istraga bi trebala, mogla odmotati klupko organizacije, putovanja, dolazaka u Sarajevo, plaćanja, pucanja, odlazaka", objašnjava Subašić.

U Sarajevu je između 1992. i 1996. godine ubijeno više od 11 tisuća ljudi, među kojima 1.600 djece.

Duboko potresan dokumentarni film 'Sarajevo safari' slovenskog autora Miran Zupanič, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen 'lova na ljude' tijekom opsade Sarajeva, možete pogledati na platformi Voyo.