Talijani plaćali da bi snajperima pucali po ljudima u Sarajevu? Izlaze mučni detalji

Tužitelji u Milanu otvorili su istragu protiv Talijana koji su navodno plaćali pripadnicima vojske bosanskih Srba za putovanja u Sarajevo kako bi mogli ubijati građane tijekom četverogodišnje opsade grada 1990-ih.

Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Sarajevu stalnim granatiranjem i snajperskom vatrom između 1992. i 1996. godine u onome što je bila najduža opsada u modernoj povijesti, nakon što je Bosna i Hercegovina proglasila neovisnost od Jugoslavije.

Snajperisti su možda bili najstrašniji element života pod opsadom u Sarajevu jer su nasumično ubijali ljude na ulicama, uključujući i djecu, kao da je riječ o videoigri ili safariju, objavio je The Guardian.

Navodi se da su skupine Talijana i drugih nacionalnosti, takozvani "snajperski turisti", sudjelovale u masakru nakon što su platili velike svote novca vojnicima koji su pripadali vojsci Radovana Karadžića, bivšeg vođe bosanskih Srba koji je 2016. proglašen krivim za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, kako bi bili prevezeni na brda oko Sarajeva kako bi mogli pucati na stanovništvo iz zadovoljstva.

Sarajevo se nalazi u kotlini okruženoj planinama, što je njegovo odsijecanje i napad na njega činilo posebno lakim.

Na temelju čega je pokrenuta istraga?

Milanski tužitelji, predvođeni Alessandrom Gobbijem, pokrenuli su istragu s ciljem identificiranja Talijana umiješanih u optužbe za namjerno ubojstvo otežano okrutnošću i iz podlih motiva.

Istraga je pokrenuta na temelju pravne prijave koju je podnio Ezio Gavazzeni, pisac iz Milana koji je prikupio dokaze o optužbama, kao i izvješća koje je tužiteljstvu poslao bivši gradonačelnik Sarajeva, Benjamina Karić.

Gavazzeni je rekao da je prvi put pročitao izvještaje o navodnim snajperskim turistima u talijanskom tisku 1990-ih, ali tek nakon što je pogledao dokumentarac slovenskog redatelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine " Sarajevo Safari", počeo je dalje istraživati.

U dokumentarcu, bivši srpski vojnik, tvrdio je da su skupine zapadnjaka pucale na civilno stanovništvo s brda oko Sarajeva. Te su tvrdnje žestoko opovrgnuli srpski ratni veterani.

"Sarajevo Safari bio je početna točka", rekao je Gavazzeni.

Gavazzeni je tvrdio da je navodno bilo uključeno „mnogo, mnogo, mnogo Talijana“, ne navodeći točan broj. "Bilo je Nijemaca, Francuza, Engleza... ljudi iz svih zapadnih zemalja koji su plaćali velike svote novca da bi bili odvedeni tamo i pucali na civile", rekao je Gavazzeni i dodao: "Nije bilo političkih ili vjerskih motiva. Bili su to bogati ljudi koji su tamo išli radi zabave i osobnog zadovoljstva. Govorimo o ljudima koji vole oružje i koji možda idu na streljane ili na safari u Africi."

Tvrdio je da će se talijanski osumnjičenici sastati u sjevernom gradu Trstu i otputovati u Beograd, odakle će ih bosansko-srpski vojnici pratiti do sarajevskih brda. "Bila je gomila ratnih turista koji su išli tamo pucati u ljude".

Gavazenni je rekao da je identificirao neke od talijanskih pojedinaca za koje se tvrdi da su bili uključeni i za koje se očekuje da će ih tužitelji ispitati u nadolazećim tjednima.

Vjerojatno najpoznatije smrti od snajperske vatre bile su Bošco Brkić i Admira Ismić, par dokumentiran u filmu Romeo i Julija u Sarajevu, koji su ubijeni snajperom 1993. godine dok su pokušavali prijeći most. Njihova tijela ostala su u ničijoj zemlji između bosanskih i bosansko-srpskih položaja nekoliko dana. Fotografije su široko objavljivane i postale su simbol slučajnosti i nečovječnosti rata.

