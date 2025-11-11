Dodik Bošnjake nazvao amebama, krenula lavina: 'Brutalne, podle i opasne riječi'

Kampanja za prijevremene izbore službeno je započela u Republici Srpskoj u subotu, a sinoć je u Istočnom Sarajevu održan predizborni skup SNSD-a, predvođenog Miloradom Dodikom. Skup je okupio stranačke pristaše i poslužio kao prilika za predstavljanje stranačkog kandidata za predstojeće izbore - Siniše Karana, čiji je prvi predizborni plakat Dodik osobno postavio u Banjoj Luci.

Sinoćnji skup su obilježile kontroverzne Dodikove izjave, koje su mnogi vidjeli kao širenje nacionalističke retorike i produbljivanje etničkih podjela. Tijekom svog govora, Dodik je koristio izraze vezane uz religiju i etničku pripadnost, posebno ciljajući Bošnjake, te je govorio o "islamizaciji", objavio je tuzlanski.ba.

"Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pusti me te priče – isti smo ljudi, nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Moramo se suprotstaviti velikom muslimanskom nacionalizmu, koji predstavlja reinkarnaciju političkog islama koji nije završio svoj posao ovdje", izjavio je Dodik pred okupljenima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodik je istaknuo da je "hrvatska i srpska baština" navodno ugrožena u određenim dijelovima Republike Srpske te je optužio Bošnjake da navodno "kontroliraju tržište nekretnina" u Istočnoj Ilidži.

"Kažu da su Banja Luka, Trebinje, Istočno Sarajevo njihovi, ali to nije istina. Sve je naše. Lažu bez srama, kao što laže Turčin - to za njih nije problem. Pogledajte što se događa u Istočnoj Ilidži, gdje su omogućili muslimanima da kupuju stanove. Moramo o tome otvoreno razgovarati. Na globalnoj sceni postoji sukob između islama i kršćanstva i o tome treba razgovarati", rekao je Dodik.

Na njegove izjave reagirali su ministar obrane Zukan Helez i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić.

Helez je, naime, poručio Dodiku da ga ne brinu izjave bivšeg predsjednika administrativnog dijela Bosne i Hercegovine, RS-a, ali da ga količina primitivizma i mržnje koju je jučer izrazio prema Bošnjacima obvezuje na jasnu reakciju.

Naglasio je da njegove izjave predstavljaju najniži oblik primitivizma, rasizma i fašizma koji "Europa nije čula desetljećima".

'Retorika najmračnijih razdoblja ljudske povijesti'

"Njegove riječi, kojima Bošnjake naziva 'muslimanima' i 'turcima', te ih vrijeđa tvrdnjom da se 'šire poput ameba', podsjećaju na retoriku najmračnijih razdoblja ljudske povijesti, od nacističke propagande 1930-ih do genocidne ideologije ratnog zločinca Radovana Karadžića 1990-ih. Takav govor mržnje, koji dehumanizira cijeli jedan narod i prikazuje ga kao prijetnju, bio je uvod u najteže zločine protiv čovječnosti. Dodikove izjave izravno podsjećaju na retoriku kojom su Hitlerovi i Karadžićevi sljedbenici opravdavali progone, logore i ubojstva. Zato otvoreno kažem: Milorad Dodik je najprimitivniji rasist i fašist u Europi danas. Nijedan suvremeni europski političar ne koristi tako brutalne, podle i opasne riječi protiv svojih sugrađana, niti tako otvoreno potiče mržnju i podjele", rekao je Helez.

Posebno je naglasio da Bosna i Hercegovina, kao multietnička i demokratska država, ne smije ostati nijema pred ovakvim incidentima te da je ključno da njezini građani i institucije jasno i odlučno reagiraju na svaku vrstu govora mržnje i pokušaja podjela među narodima.

Helez je pozvao međunarodnu zajednicu i sve demokratske snage u Bosni i Hercegovini da konačno shvate: "Dodik nije samo problem naše zemlje, već i sramota Europe, on je politički relikt mržnje, čovjek koji u 21. stoljeću pokušava oživjeti ideje koje su cijeli svijet gurnule u rat i genocid".

S druge strane Duška Jurišić, posebno je naglasila da je njegov govor isprepleten šovinističkim stereotipima, nažalost, tek uvod u predizborno podizanje političkih tenzija.

"Takozvana politička deeskalacija, koju nazivaju ekonomskom suradnjom, prevodi se u prodaju dijela teritorija Bosne i Hercegovine, konkretno entiteta Republika Srpska, i pogubna je, prije svega, za Srbe. Nema većeg krijumčara zarad osobnih i obiteljskih interesa, i subjekta novog svjetskog poretka, u kojem se oživljava mit o sukobu islama i kršćanstva, od Milorada Dodika", objavio je Jurišić na društvenim mrežama.

Po njenim riječima, ogroman je teret na Bošnjacima, najvećem narodu u Bosni i Hercegovini, koji je preživio genocid, ali će nadživjeti Dodika.

POGLEDAJTE VIDEO Hoće li vrata Srpskog kulturnog centra u Vukovaru sutra biti zatvorena? 'Imamo isti kalendar'