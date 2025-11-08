Prijevremeni izbori u RS: 'Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao Dodiku'

Jednomjesečna predizborna kampanja koja prethodi izborima za predsjednika Republike Srpske počela je u subotu a kandidat vladajućih u tom entitetu svojim je potencijalnim biračima odmah poručio kako su oni zapravo neka vrsta referenduma o popularnosti Milorada Dodika.

"Vrijeme je da potvrdimo mandat koji je narod dao predsjedniku Miloradu Dodiku prije tri godine. Pred nama su izbori koji nisu obični. Pred nama je plebiscit na kojemu trebamo zaštiti i potvrditi narodnu volju", napisao je u objavi na društvenoj mreži X Siniša Karan, kandidat vladajuće koalicije predvođene Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Karan je u entitetskoj vladi sada na dužnosti ministra za visoko obrazovanje, a ranije je godinama bio ministar unutarnjih poslova i slovi za osobu koja je bezuvjetno odana Dodiku.

Blanuš zastupa ljude kojima je dosta

Taj je prijeratni policajac zbog toga dospio i na popis osoba pod američkim sankcijama koje su mu ukinute kada i Dodiku, a bio je označen kao osoba koja je izravno pripremala zakone za odcjepljenje RS.

Njegov glavni protukandidat bit će Branko Blanuša iza kojega stoji većina oporbenih stranaka. Taj profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci u izbornu utrku ulazi kao osoba bez velikog političkog iskustva, no vjeruje kako može pobijediti Karana jer je ogromnoj većini ljudi u RS dosta Dodikove politike koju karakteriziraju stalne krize i napetosti te raširena korupcija.

"Razmišljanja svih koji pripadaju oporbenom bloku je da se u predstojećem razdoblju... svi zajedno trebamo maksimalno angažirati da RS krene jednim drugim putem u interesu građana", kazao je Blanuša uoči početka izborne kampanje za koju je najavio kako će je u cijelosti posvetiti običnom čovjeku.

Još četiri kandidata

Na izborima zakazanim za 23. studenog glasači u RS osim Karana i Blanuše moći će birati i između još četiri kandidata no analitičari procjenjuju kako je riječ o osobama koje nemaju nikakvih realnih izgleda za pobjedu.

Središnje izborno povjerenstvo BiH pozvalo je sve političke stranke i kandidate da se suzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.

"Posebno naglašavamo da je političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače", stoji u objavi SIP-a uoči početka kampanje.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS raspisani su nakon što je s te dužnosti smijenjen Dodik na temelju pravomoćne presude kojom je osuđen na godina dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika za BiH.

Parlament RS nakon toga je za privremenu predsjednicu entiteta do izbora 23. studenog imenovao Anu Trušić Babić, Dodikovu savjetnicu, no ona se u javnosti uopće ne pojavljuje dok režimski mediji Dodika i dalje tituliraju predsjednikom a on nastavlja koristiti logistiku i resurse predsjedničkog ureda iako na to više nema nikakvo zakonsko pravo.

