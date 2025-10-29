Dodik skinut s crne liste: Amerikanci ukinuli sankcije i njegovim firmama i suradnicima

Ministarstvo financija SAD-a (OAFC) donijelo je odluku o ukidanju sankcija za nekoliko osoba iz Republike Srpske, javlja Klix.ba u srijedu i dodaje da je odluka povezana s neslužbenim dogovorom Milorada Dodika i američke administracije.

Sankcije su tako ukinute Dodiku, njegovoj obitelji, firmama, brojnim suradnicima te članici Predsjedništva BiH Željki Cvijanović.

Dogovor SAD-a i Dodika

Neslužbeno se doznaje da ukidanje sankcije dolazi kao plod dogovora SAD-a i Dodika o tome da Dodik nakon pravosudne presude mora napustiti funkciju predsjednika Republike Srpske i imenovati vršitelja dužnosti.

Nakon što je na tu funkciju izabrana Ana Trišić-Babić i ispunjen taj dio dogovora, SAD postupno ukida sankcije i ostalim Dodikovim suradnicima, a vjeruje se da će proces završiti do kraja mjeseca.

Podsjetimo, OAFC je u petak 17. listopada ukinuo sankcije za četiri bliska Dodikova suradnika koji su se na crnoj listi SAD-a našli zbog organizacije i promocije neustavnog Dana RS-a. Riječ je o Jeleni Pajić Baštinac, Danijelu Dragičeviću, Goranu Rakoviću i Dijani Milanković.

