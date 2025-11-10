Novi rat je 'samo pitanje vremena'! Pakleni plan: 'Ispalit ćemo 2000 projektila odjednom'

Novi rat između Izraela i Irana “samo je pitanje vremena”, navodi se u izvješću lista The New York Times, koji piše da Iran i dalje posjeduje zalihe obogaćenog uranija i ubrzano gradi tisuće projektila.

Tekst objavljen u nedjelju dovodi u pitanje tvrdnje da je 12-dnevni rat između dviju zemalja u lipnju eliminirao prijetnju iranskog nuklearnog programa. Naprotiv, navodi se kako sve više dužnosnika i stručnjaka na Bliskom istoku vjeruje da su izraelski i američki napadi nanijeli manju štetu iranskim nuklearnim postrojenjima nego što se ranije mislilo te da se obje zemlje pripremaju za mogućnost novog sukoba.

“Iranska zaliha visoko obogaćenog uranija, dovoljna za izradu jedanaest nuklearnih bombi, ili je zakopana pod ruševinama, kako tvrdi Iran, ili je premještena na sigurno mjesto, kako vjeruju izraelski dužnosnici”, navodi se u izvješću.

Zastoj u pregovorima i istekao nuklearni sporazum

Prema istom izvoru, nekoliko čimbenika čini novi rat izglednim. Među njima je i zastoj u odnosima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su vodili nekoliko krugova pregovora prije nego što se Washington u lipnju pridružio izraelskoj zračnoj kampanji. Osim toga, nedavno je istekao nuklearni sporazum iz 2015. koji je Iran sklopio sa SAD-om i europskim državama, što je dovelo do ponovnog uvođenja teških sankcija protiv Teherana.

Ti čimbenici, zajedno s intenzivnim radovima na novom iranskom postrojenju za obogaćivanje uranija kojem međunarodni inspektori nemaju pristup, naveli su mnoge u Zaljevu da vjeruju kako je “novi izraelski napad gotovo neizbježan”, dodaje se u izvješću.

Teheran povećava proizvodnju projektila

Kako bi se pripremio za sljedeći sukob, Teheran je znatno povećao proizvodnju projektila, radeći 24 sata dnevno u nastojanju da, kako je za The Times rekao Ali Vaez iz Međunarodne krizne skupine, “može ispaliti 2.000 projektila odjednom i preopteretiti izraelsku obranu, umjesto 500 tijekom 12 dana”.

“U Izraelu smatraju da posao nije dovršen i ne vide razlog da ne nastave sukob, pa se Iran udvostručeno priprema za sljedeći krug”, rekao je Vaez, dodajući kako zasad nema naznaka da je obnova borbi neposredna.

Hamenei odbacuje suradnju sa SAD-om

Iako su postojali pokušaji da se obnove pregovori o novom nuklearnom sporazumu, oni još nisu dali rezultate. Prošlog je tjedna vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, izrazio sumnju da bi mogli napredovati.

“Amerikanci ponekad kažu da žele surađivati s Iranom. Suradnja nije moguća dok SAD podržava prokleti cionistički režim, održava vojne baze i miješa se u regiju”, rekao je Hamenei, prema prijepisu koji su objavili državni mediji.

“Oholi karakter Sjedinjenih Država ne prihvaća ništa osim pokoravanja.”

Vaez je dodao da su najviši iranski dužnosnici podijeljeni oko toga kako dalje u zastoju s Amerikom. Neki smatraju da bi trebalo nastaviti pokušaje postizanja novog sporazuma jer bi to bilo bolje za zemlju koja se suočava s visokom inflacijom i teškom nestašicom vode.

Drugi pak vjeruju da je svaki pokušaj pregovora besmislen, posebno s obzirom na mogućnost povratka Donalda Trumpa, koji je povukao SAD iz povijesnog sporazuma iz 2015. godine.

'Još jedan sukob je neizbježan'

Bez obzira na različite stavove, Vaez kaže da se svi slažu u jednom: još jedan sukob s Izraelom je neizbježan.

U lipnju je Izrael priopćio kako je njegova sveobuhvatna ofenziva na iranske vojne zapovjednike, nuklearne znanstvenike, postrojenja za obogaćivanje uranija i program balističkih projektila bila nužna da se spriječi Islamska Republika u ostvarivanju plana za uništenje židovske države.

Iran je u više navrata negirao da pokušava razviti nuklearno oružje, ali je obogatio uranij na razine koje nemaju civilnu primjenu, sprječavao međunarodne inspektore da provjeravaju postrojenja i širio svoj program balističkih projektila. Prema Izraelu, Iran je uoči lipanjskog rata poduzimao korake prema nuklearnoj naoružanosti.

Napetost raste, rješenja nema

Kao odgovor na izraelske napade, Iran je lansirao više od 500 balističkih projektila i oko 1.100 dronova na izraelski teritorij.

Napadi su, prema zdravstvenim vlastima, ubili 32 osobe i ranili više od 3.000 u Izraelu, dok je u Iranu poginulo više od 1.000 ljudi.

Ukupno je zabilježeno 36 pogodaka projektila i jedan udar drona u naseljena područja Izraela, pri čemu je oštećeno više od 2.300 domova, dva sveučilišta i jedna bolnica, a više od 13.000 Izraelaca ostalo je bez krova nad glavom.

