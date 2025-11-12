Jezivo otkriće: Talijani plaćali da snajperima gađaju civile u Sarajevu, za djecu - dodatno!

Zapad je s užasom promatrao opsadu Sarajeva početkom 1990-ih, dok su srpsko-bosanski militanti pucali na nevine civile. Sada, više od 30 godina kasnije, tužitelji iz Milana otvorili su istragu protiv talijanskih turista koji su optuženi da su plaćali 70.000 funti kako bi se pridružili ovom "ljudskom safariju", pucajući i ubijajući nevine Bosance, piše Metro.co.uk.

Tužitelji tvrde da su ti "turisti", od kojih su mnogi imali veze s krajnje desničarskim krugovima, plaćali vojsci bosanskih Srba za vikend putovanja u Sarajevo, gdje su pucali na nevine civile s krovova zgrada. Za ubijanje djece snajperima plaćali su dodatnu naknadu, stoji u sudskim dokumentima.

Duboko potresan dokumentarni film Sarajevo safari slovenskog autora Miran Zupanič, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen 'lova na ljude' tijekom opsade Sarajeva, možete pogledati na platformi Voyo.

Snajperska aleja

Pucnjava u gradu bila je toliko jaka da su dvije glavne ulice, Ulica Zmaja od Bosne i Bulevar Meše Selimovića, prozvane "snajperskom alejom".

Milanski pisac i novinar Ezio Gavazzeni rekao je:

"Govorimo o bogatim ljudima s ugledom, poslovnim ljudima, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali za ubijanje nenaoružanih civila. Napustili su Trst zbog potjere, a zatim se vratili svom pristojnom svakodnevnom životu", tvrdi.

Vjeruje se da je u stravičnom činu sudjelovalo više od 100 "turista" koji bi odletjeli u ratnu zonu i mogli bi biti pozvani da svjedoče na suđenju. Postoje i tvrdnje da je bosanska obavještajna služba imala dokaze o Talijanima u brdima oko Sarajeva.

'Svjestan sam nekih informacija'

Bosanski konzul u Milanu, Dag Dumrukčić, rekao je za La Repubblicu:

"Željni smo otkriti istinu o tako okrutnom slučaju i obračunati se s prošlošću. Svjestan sam nekih informacija kojima ću doprinijeti istrazi".

Tijekom opsade, opskrba Sarajeva strujom, plinom i vodom bila je prekinuta - ostavljajući stanovnike grada bez pristupa vitalnoj infrastrukturi.

Bivši politički vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić i zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske bosanskih Srba, Stanislav Galić, proglašeni su krivima u Haagu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zbog napada. Obojica su na kraju osuđeni na doživotni zatvor. Karadžić služi kaznu u Velikoj Britaniji, dok je Galić odveden u Njemačku. Opsada je završila 1995. godine, a poginulo je 13.952 ljudi. Od tih žrtava 5.434 bili su civili.

