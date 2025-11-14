Obećala pronaći monstrume koji su ubijali civile i djecu po Sarajevu: 'Takva razina zla...'

Anna Paulina Luna, američka republikanska zastupnica i saveznica predsjednika Donalda Trumpa, obećala je pronaći turiste snajperiste koji su navodno plaćali 90 tisuća dolara kako bi ubijali civile tijekom opsade Sarajeva, objavio je The Sun u četvrtak.

"Plaćati novac da bi se pucalo na civile i još gore na djecu, razina je zla koju naša zemlja ne može i neće tolerirati", napisala Luna u objavi na društvenoj mreži X.

Anna Paulina Luna Foto: Profimedia

"Ako su u to bili uključeni Amerikanci, zaslužuju da ih se optuži i procesuira", dodala je zastupnica.

Morbidni detalji

Podsjetimo, tužiteljstvo u Milanu pokrenulo je istragu o uznemirujućim tvrdnjama da su Talijani odlazili u turistički lov na ljude. Tom temom intenzivno se bavio talijanski novinar Ezio Gavazzeni, koji je pravosudnim organima i predao prijavu, a tvrdi da se u njoj nalaze i konkretna imena.

Prijava se također temelji na izjavama Edina Subašića, obavještajca Armije BiH, koji navodi da zna za najmanje tri Talijana koji su pucali na stanovnike Sarajeva.

Subašić je ispričao da je vikendima dolazilo 200 ljudi, u grupama s pet do šest članova. Dodaje da je najmorbidniji aspekt cijele priče činjenica da je postojao cjenik po kojem se određivalo koliko košta gađanje civila, odrasle osobe, žene, trudnice, djeteta.

Cijena veća za djecu

"Posebna i puno veća cijena bila je za djecu jer obično su djeca bila s majkama. I oni kada ubiju dijete, istovremeno su ubili majku. Jer taj život majke koja ostaje bez djeteta je beznačajan", ispričao je pak Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.

U prijavi također piše da su snajperisti dolazili i iz Španjolske, Francuske, SAD-a i Kanade, a talijanski mediji tvrde da su za lov na ljude plaćali visoke iznose.

Duboko potresan dokumentarni film Sarajevo safari slovenskog autora Mirana Zupaniča, koji istražuje mračan i slabo poznat fenomen lova na ljude tijekom opsade Sarajeva, možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu