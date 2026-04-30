Novo lice talijanske ljevice? Bivša bacačica kladiva mogla bi ugroziti Giorgiu Meloni

Fragmentirana talijanska ljevica pronašla je, čini se, novo lice, koje se ubrzanim tempom pretvara u potencijalnu izazivačicu desničarske premijerke Giorgie Meloni.

Bivša olimpijska bacačica kladiva, a sada gradonačelnica Genove, Silvia Salis (40), privukla je pažnju javnosti ranije u travnju kada je bila domaćin velikog techno partyja na Piazzi Matteotti u sjevernom lučkom gradu i našla se u ulozi DJ-ice. Snažan je to kontrast u odnosu na Meloni, čiji je prvi potez na vlasti bio - suzbijanje ilegalnih rave zabava.

Trenutak kada Salis ulazi na talijansku političku pozornicu teško da može biti bolji, piše Politico. Vlada Giorgie Meloni pretrpjela je u ožujku težak poraz na referendumu o reformama pravosuđa. To je oporbenim strankama ulilo povjerenje da imaju šansu pobijediti na sljedećim općim izborima, koji se moraju održati prije kraja sljedeće godine. Naravno, najprije trebaju pronaći kandidata.

Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Očekivanja rastu

Salis je do sada bila suzdržana oko pitanja, je li ona kandidatkinja na koju se čekalo? U izjavama za novine La Stampa početkom ožujka, priznala je: "Lagala bih kad bih rekla da me jednog dana ne zanima bavljenje [nacionalnom politikom].“

Od tada je nešto opreznija u svojim izjavama, ali visoka očekivanja diljem zemlje već su tu. Kako je i sama primijetila, njezini pratitelji na društvenim mrežama "kontinuirano" vrše pritisak na nju da se probije na nacionalnu scenu - potez je to kojeg se ona još uvijek suzdržava.

"Genovčani su glasali za mene kao gradonačelnicu, pa očekuju da to učinim“, izjavila je za Politico. Međutim, teren polako priprema.

Bez stranke i kandidature, ali s glasovima

Nedavna anketa agencije Noto sugerira da bi još nepostojeća stranačka lista Silvie Salis na nacionalnoj razini mogla osvojiti oko 6,5 posto glasova. Za nepostojeću stranku, to je izvanredan rezultat, tim više što Salis još nije niti najavila svoju kandidaturu.

Pribroji li se ovaj postotak onom ljevice, to bi značilo da potencijalna talijanska lijeva koalicija može osvojiti 45,5 posto glasova, u odnosu na koaliciju desnice koja je na 46,8 posto.

Salis je, očekivano, privukla i pažnju desnih medija - gotovo svakodnevno je napadaju što je jasan znak da je već uznemirila dijelove administracije.

Zasada su dva glavna teškaša ljevice za predizbore - na kojima se bira kandidat za izbore - Elly Schlein, čelnica Demokratske stranke, i Giuseppe Conte iz populističkog Pokreta 5 zvijezda. Salis je već izjavila da ne želi biti dio predizbora - ili čak glasati na jednom. To je potaknulo nagađanja da je njezin plan kasno "ući u igru" kao potencijalna kandidatkinja na izborima.

Dodatno, Salis smatra ad kandadata treba birati dogovorom između stranaka, a ne na predizborima. Na pitanje razmišlja li o presedanu koji je postavila njezina vlastita kampanja za gradonačelnicu, ujedinjujući stranke u Genovi, odgovorila je: "Da. Na primjer."

Lekcije iz sporta

U intervjuu za Politico, Salis je dala naslutiti da ima ono što je potrebno da ujedini ljevicu. Plus je što je u utrci za gradonačelnicu Genove pobijedila kao umjerena kandidatkinja, što znači da je osigurala podršku stranka centra i ljevice.

"Kao sportaš, da biste pobijedili u bilo čemu - regionalnom, nacionalnom, olimpijskom - morate se žrtvovati", rekla je. "Isto vrijedi i za politiku. Da biste pobijedili, morate ostati ujedinjeni, što znači kompromis."

Prema njezinom mišljenju, nedostatak jedinstva je jedino što priječi ljevicu da ozbiljno izazove Giorgiu Meloni.

"Nije pitanje vođe, već da se predstavite ujedinjeni, da šaljete poruku kompaktnosti, progresivne snage spremne vladati“, rekla je.

'Mizoginija je stvarna'

Sali se, poput Meloni, oslanja na narativ normalnosti i predstavlja kao "proizvod" svakodnevnog talijanskog života - kći radnika na sportskom terenu. "Praktički sam odrasla na atletskom terenu", rekla je.

Kao bacačica kladiva, bila je deseterostruka nacionalna prvakinja i dvostruka olimpijka prije nego što je ozljeda prekinula njezinu karijeru, neposredno prije Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016.

Bila je potpredsjednica Talijanskog olimpijskog odbora kada je izabrana za gradonačelnicu kao kompromisna kandidatkinja - netko izvan politike. Izvan atletskog terena, i dalje održava formu. Ide u teretanu i svako jutro sat vremena trči na traci za trčanje.

Kritičari se rugaju njezinom imidžu influencerice. Dizajnerska odjeća i njezin pažljivo odabran imidž postali su dio političke debate, a kritičari su ismijavali njezine sunčane naočale Bottega Veneta i štikle Manolo Blahnik od 1200 eura.

"Mizoginija u politici je stvarna“, odgovorila je Salis na pitanje o političarima. "Imamo pjesmu: Ako si lijepa, bacaju kamenje na tebe; ako nisi, svejedno ga bacaju."

Za žene, tvrdi Salis, prosuđivanje je konstantno: "Sve se udaljava od kompetencije prema osobnom, privatnom."

Kritike na račun Meloni

Govoreći o onome što smatra neuspjesima vlade Giorgie Meloni, Salis smatra da su pitanja sigurnosti, siromaštva i zdravstvene skrbi. Tu je i njezino nesretno savezništvo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Ne zaboravimo da ga je podržala za Nobelovu nagradu za mir... te stvari ne stare dobro", mišljenja je Salis koja tvrdi da Meloni nije uspjela iskoristiti svoju premijersku poziciju kako bi ostvarila širu korist za žene.

"Biti prva žena na čelu vlade je propuštena prilika“, rekla je, tvrdeći da su inicijative za podršku ženama ukinute. "Nije dovoljno da vam osobna karijera ide dobro, ako ne date pravi impuls onim politikama koje podržavaju žene."

Da je ona sama u vladi, inzistirala bi da se pomogne ženama financiranjem socijalnih usluga poput skrbi za djecu, skrbi za starije osobe i podrške ranjivim obiteljima. "Kada su te usluge nedovoljno financirane, uvijek žene plaćaju cijenu", rekla je Salis.

Progresivne politike

Prvi potez koji je napravila kao gradonačelnica bio je - registracija rođenja jedanaestero djece lezbijskih parova u inozemstvu - nešto što je njezin desničarski prethodnik blokirao. Otvorila je i općinski ured za prava LGBTQ+ i uvela minimalnu plaću za gradske ugovore. Podržala je i propalestinske ciljeve.

Međutim, kad se teme pomiču prema nacionalnoj razini, umjesto lijeve pozicije, Salis naglašava svoju politiku prema centru, s fokusom na pitanja vezana uz zdravstvo, rad, sigurnost i migracije. Smatra i da se ljevica mora usredotočiti na "pragmatična konkretna" pitanja.

U pridobivanju ljevice, Salis bi njezino ograničeno političko iskustvo moglo stajati na putu, ali ona je - kako kaže - prilagodljiva. Uostalom, preuzela je kontrolu nad jednim od najvažnijih talijanskih gradova "okupljajući kompetentan tim i učeći iz dana u dan, kao i svatko na novom poslu".

Iskustvo, tvrdi Salis, dolazi u različitim oblicima, a u svom slučaju ističe disciplinu elitnog sporta i svoj rad unutar talijanskog olimpijskog sustava, gdje se bavila ministarstvima, međunarodnim partnerima i velikim događajima. "To vas izlaže tome kako funkcionira administrativni stroj", rekla je.

Ozbiljna izazivačica ili zvijezda repatica?

Talijanska ljevica vidi Salisa kao kandidatkinju s uvjerljivom osobnom pričom i nedostatkom političke prtljage - to je plus jer može premostiti podjele i olakšati povezivanje s mlađim biračima. Ostaje samo pitanje, hoće li to biti dovoljno da izazove Meloni ili će ostati tek jedno poglavlje u talijanskom ciklusu uspona atusajdera koji zatim polako padaju u zaborav?

Sudeći po njezinoj sklonosti kompromisima, Salis ima što ponuditi talijanskoj oporbi, naravno, ako su skloni slijediti njezin savjet.

"Ljevica uvijek napravi samo jednu grešku, inače bi vladala kontinuirano", kaže Salis. "Uvijek se pojavljuje podijeljena... Morate se zapitati: Je li bolje da se pridružim vladi žrtvujući mali dio svoje ideologije ili je važnije da se držim svog tvrdog, beskompromisnog stava i izgubim izbore, te da ne vrijedim ništa kao oporba?"

