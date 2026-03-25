Evo zašto je poraz na referendumu strašan udarac za Meloni: 'Ovo mijenja percepciju o njoj'

Teški poraz talijanske desničarske premijerke Giorgie Meloni na referendumu o reformi pravosuđa u ponedjeljak uništio je njezinu auru političke nepobjedivosti.

Politički protivnici sada smatraju da bi mogla biti srušena na općim izborima koji se očekuju sljedeće godine, piše Politico.

Neuspjeli referendum prvi je veći pogrešan korak u mandatu talijanske premijerke i dolazi baš u trenutku kada se činilo da ima potpunu kontrolu u Rimu i Bruxellesu.

Nakon godina političkih previranja, Meloni vodi najstabilniju talijansku administraciju. Ovaj njezin poraz odmah je aktivirao fragmentiranu oporbu i talijansku političku scenu odjednom ponovno učinio kompetitivnom.

Poraz u tri najveća grada

Meloni je pokrenula inicijativu za reformu pravosuđa koje je optužila za politizaciju i ljevičarsku pristranost. Odlučno je odbijena - 54 posto Talijana reklo je 'ne' njezinim reformama.

Međutim, ono što bi dodatno moglo uznemiriti talijansku premijerku je neočekivano visoka izlaznost na referendum - 59 posto, što sugerira da se glasanje o reformi pravosuđa zapravo pretvorilo u šire glasanje o povjerenju njoj i njezinoj vladi.

I ne samo to. Gledajući po rezultatima referenduma, ispada da je Meloni izgubila u tri najveća talijanska grada: u provincijama u Rimu, u Milanu i Napulju.

U Napulju se, nakon rezultata referenduma, okupilo oko 50 tužitelja i sudaca kako bi otvorili šampanjac i otpjevali Bella Ciao, antifašističku partizansku himnu iz Drugog svjetskog rata.

Aktivisti, studenti i sindikalisti spontano su marširali do rimskog trga Piazza del Popolo uzvikujući "ostavka, ostavka".

Propao cilj o izravnom biranju premijera

Meloni je hrabro reagirala na rezultat:

"Talijani su odlučili i mi ćemo poštovati tu odluku", rekla je, priznajući da osjeća određenu "gorčinu zbog propuštene prilike", ali da će nastaviti kao i uvijek "s odgovornošću, odlučnošću i poštovanjem prema Italiji i njezinom narodu".

Ali ovaj referendum itekako je prokazao njezinu političku ranjivost, i to baš u trenutku kada je usmjerila pogled na velike izborne reforme koje bi dodatno učvrstile njezinu moć.

Jedan od njezinih glavnih ciljeva bio je prelazak na premijersku funkciju s fiksnim mandatom, koja bi se birala izravnim pravom glasa, umjesto da bude talac rotirajućih vlada.

'Paralelna mafija'

Sam referendum ciljao je na promjene u načinu upravljanja i discipliniranja sudaca i tužitelja, uključujući razdvajanje njihovih karijernih puteva i preoblikovanje njihovih nadzornih tijela.

Vlada je reforme predstavila kao dugo očekivanu priliku za popravljanje sustava u kojem politizirane pravne "frakcije" ometaju sposobnost vlade da provodi temeljne politike o pitanjima poput migracija i sigurnosti.

Ministar pravosuđa Carlo Nordio nazvao je tužitelje "paralelnom mafijom", dok je njegov šef kabineta usporedio dijelove pravosuđa s "ekipom za pogubljenje".

Protivnici Meloni, s druge strane, reforme su tumačili kao pokušaj slabljenja žestoko neovisnog pravosuđa i koncentracije moći. Takva formulacija pomogla je da se tehničko glasanje pretvori u šire političko natjecanje koje je uspjelo okupiti talijansku oporbu.

Sama Meloni se kasno uključila u kampanju. Isprva se držala na distanci, smatrajući ad bi njezino osobno sudjelovanje moglo utjecati na ishod.

Loš tajming

Referendum je nazvala "povijesnom prilikom za promjenu Italije" i pozvala Talijane da ne propuste priliku da protresu suce.

"Naći ćemo se s još moćnijim frakcijama, još nemarnijim sucima, još nadrealnijim presudama, imigrantima, silovateljima, pedofilima, dilerima droge koji će biti oslobođeni i ugroziti vašu sigurnost", upozorila je Meloni uoči referenduma o tome što će se dogoditi ako Talijani dopuste da stvari ostanu onakve kakve su sada.

Bilo je uzalud, a Meloni nije pomoglo ni vrijeme glasanja. Njezin saveznik, američki predsjednik Donald Trump, vrlo je nepopularan u Italiji. Dodatno, rat u Iranu izazvao je intenzivne strahove Talijana da će morati plaćati skuplju struju i gorivo.

Oporba je odmah 'nanjušila krv'. Nakon mjeseci u defenzivi, istaknuli su rezultat referenduma kao dokaz da se Meloni može pobijediti i da koordinirana kampanja može mobilizirati birače protiv nje.

'Šepava patka'

Matteo Renzi, bivši premijer i vođa centrističke stranke Italia Viva, predvidio je da će Meloni sada biti "šepava patka". U razgovoru s novinarima dodao je da će "čak i njezini vlastiti sljedbenici sada početi sumnjati u nju".

Inače, Renzi je dao ostavku na mjesto premijera kada je izgubio referendum 2016. "Vidjet ćemo što će Meloni učiniti nakon ovog glasnog poraza", rekao je.

Čelnica oporbene Demokratske stranke, Elly Schlein, uvjerena je da će pobijediti Meloni na sljedećim izborima:

"Mislim da se današnjim glasovanjem, ovim izvanrednim demokratskim sudjelovanjem, neočekivanim sudjelovanjem u nekim aspektima, šalje jasna politička poruka Meloni i ovoj vladi, koji sada moraju slušati zemlju i njezine stvarne prioritete."

Bivši premijer Giuseppe Conte, vođa populističkog Pokreta 5 zvijezda, najavio je "novo proljeće i novu političku sezonu".

Angelo Bonelli, vođa Saveza zelenih i ljevice, rekao je novinarima da je rezultat "važan signal za nas jer pokazuje da u zemlji postoji većina koja se protivi vladi".

Iniciranje prijevremenih izbora?

Talijanski politički sat sada ponovno otkucava. Za Meloni, to će biti iskušenje da pokuša brzo ponovno preuzeti inicijativu. Mogla bi početi vršiti pritisak za prijevremene izbore prije nego što se povećaju ekonomski pritisci, a ključni fondovi EU-a za oporavak prestanu s radom kasnije ove godine.

Time bi spriječila sporo opadanje podrške do redovnog termina izbora i preduhitrila pogoršane ekonomske uvjete, rekao je Roberto D'Alimonte, profesor politologije na Sveučilištu Luiss u Rimu, koji smatra da je ugled Meloni sada narušen.

"Nema sumnje da iz ovoga izlazi puno slabija. Poraz mijenja percepciju o njoj. Izgubila je utjecaj kod birača i donekle u Europi. Do sada je bila pobjednica, a sada je pokazala da može i izgubiti", rekao je.

Konačnu riječ o eventualnim prijevremenim izborima, pokušali ih Meloni inicirati, imat će talijanski predsjednik Sergio Mattarella koji odlučuje o tome kada će raspustiti parlament. Podršku u sprječavanju izbora mogli bi mu pružiti zastupnici - čije mirovine ovise o trajanju zakonodavnog tijela do veljače - formiranjem alternativnih većina.

Skretanje na druge teme

Melini će sada morati odvagnuti, hoće li identificirati žrtvene jarce na koje može svaliti odgovornost? Potencijalno, na ministra pravosuđa Nordia, tehnokrata bez vlastite političke podrške.

Očekuje se i da će premijerka brzo djelovati kako bi ponovno preuzela kontrolu.

U srijedu bi trebala otputovati u Alžir kako bi unaprijedila energetsku suradnju, a to putovanje moglo bi joj poslužiti za vraćanje političkih razgovora na ekonomske i vanjskopolitičke ciljeve.

Međutim, neposredni utjecaj glasanja je jasan: premijerka koja je na referendum ušla iz pozicije snage, sada se suočava s manje izvjesnim političkim krajolikom i oporbom koja je uvjerena da je može poraziti.

