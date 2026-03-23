Meloni izgubila referendum: Trese li se fotelja moćne premijerke?

Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijesno je izgubila referendum o reformi pravosuđa, pokazuju izlazne ankete u ponedjeljak, u potencijalnom udarcu vladajućoj koaliciji uoči izbora krajem 2027. godine.

Odvojena istraživanja SWG-a i Opinia nakon referenduma 22. i 23. ožujka pokazala su da je tabor "protiv" koji podržava oporba osigurao između 49 i 53 posto glasova, u usporedbi s 47 do 51 posto potpore vladinoj kampanji "za". Anketari YouTrenda također su dali prednost onima koji se protive reformi.

Veća izlaznost od očekivane

Izlaznost je bila puno veća od očekivane i uslijedila je nakon zlonamjerne kampanje koja je otkrila duboko i obostrano neprijateljstvo između desničarske koalicije i pravosuđa.

Oba doma parlamenta već su odobrila reformu. No s obzirom na to da reforma zahtijeva promjene u ustavu morala se staviti i na referendum.

Talijanska politička desnica već dugo tvrdi da su veliki dijelovi pravosuđa povezani s ljevicom, a oporba optužuje Meloni da želi staviti pravosudni sustav pod politički utjecaj.

U središtu reforme je plan razdvajanja karijernih puteva sudaca i javnih tužitelja. Uvela bi se i nova samoupravna tijela za obje skupine, s parlamentom koji bi sudjelovao u imenovanju članova, što bi političarima potencijalno omogućilo veći utjecaj na kadrovske odluke.

Unatoč političkom sporu postoji opći stav po kojemu talijanski pravosudni sustav zahtijeva reformu, čak i ako se mišljenja o tome kako je postići razlikuju.

Meloni: 'Poštujemo odluku'

Priznajući rezultat glasovanja, Meloni je na X-u objavila:

"Talijani su odlučili. I mi poštujemo ovu odluku. Nastavit ćemo, kao i uvijek, s odgovornošću, odlučnošću i poštovanjem prema talijanskom narodu i Italiji.“

Gubitak na referendumu vjerojatno će oslabiti politički utjecaj desničarske premijerke, a najkritičnije uoči općih izbora koji se očekuju prije kraja sljedeće godine.

Napetosti oko pravosuđa odražavaju dugotrajne napetosti u talijanskoj politici. Istrage Mani Pulite (Čiste ruke) s početka 1990-ih otkrile su golemu mrežu korupcije koja je uništila cijelu političku klasu, ostavljajući sucima povećan autoritet, a političarima duboko nepovjerenje prema pravosuđu.

Sjena bivšeg playboy premijera i medijskog tajkuna Silvija Berlusconija, koji je velik dio svoje političke priče izgradio oko sukoba s tužiteljima, također se nadvila nad kampanjom.

POGLEDAJTE VIDEO Veliki obrat u Italiji, anđeo na freski je Giorgia Meloni! Mooolim!?