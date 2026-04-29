PRAVNA BITKA /

Italija traži odštetu od Švicarske zbog požara i poginulih: 'Spašavali smo, nismo tražili novac'

Foto: Alberto PIZZOLI/AFP/Profimedia

Talijanska vlada u srijedu je izjavila da se registrirala kao tužitelj u pravnom postupku zbog požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana u kojem je poginula 41 osoba, uključujući šest talijanskih državljana

29.4.2026.
21:23
Hina
Talijanska vlada u srijedu je izjavila da se registrirala kao tužitelj u pravnom postupku zbog požara u švicarskom skijalištu Crans-Montana u kojem je poginula 41 osoba, uključujući šest talijanskih državljana.

Taj potez uslijedio je nakon napetosti između dviju zemlje zbog incidenta na Staru godinu i nedavnih švicarskih zahtjeva da Italija plati troškove liječenja Talijana ranjenih u požaru.

Pravni postupak opravdan je "značajnim resursima" koje je mobilizirala nacionalna civilna zaštita za pomoć talijanskim žrtvama, priopćio je ured premijerke Giorgie Meloni.

Također se temelji na "izuzetnoj odgovornosti" švicarskih lokalnih vlasti, što "opravdava pravni postupak protiv svih odgovornih stranaka", navodi se u izjavi talijanske vlade.

Istrage protiv francuskih vlasnika i gradskih vlasti

Švicarski tužitelji pokrenuli su kaznene istrage protiv francuskih vlasnika bara, kao i protiv brojnih lokalnih dužnosnika, uključujući gradonačelnika Crans-Montane, koji je priznao da je njegova općina propustila više godišnjih sigurnosnih provjera objekta.

Talijanski veleposlanik u Švicarskoj naglasio je da je Italija liječila švicarske pacijente ozlijeđene u Crans-Montani u jednoj od svojih bolnica i doprinijela spasilačkim operacijama helikopterom, bez traženja novca.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu

ItalijašvicarskaPožarGiorgia Meloni
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike