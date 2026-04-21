'UVREDA POVRH RUGANJA' /

Meloni 'oprala' Švicarsku jer naplaćuje bolničke troškove žrtvama požara u baru

Meloni 'oprala' Švicarsku jer naplaćuje bolničke troškove žrtvama požara u baru
Foto: LiveMedia, Live Media Publishing Group/Alamy/Profimedia

Devet osoba je pod kriminalističkom istragom u ovom slučaju, među njima i francuski vlasnici bara, supružnici Jacques i Jessica Moretti

21.4.2026.
16:16
danas.hr
LiveMedia, Live Media Publishing Group/Alamy/Profimedia
Talijanska premijerka Giorgia Meloni oštro je u utorak osudila švicarsku bolnicu zbog navodne isplate računa obiteljima nekih od žrtava požara u baru u alpskom skijaškom centru Crans-Montana na Staru godinu.

"Razgovarala sam s našim veleposlanikom: švicarske vlasti uvjerile su nas da je to bila pogreška i da obitelji neće morati ništa platiti“, napisala je Meloni u objavi na X-u. "Ali zamolila sam veleposlanika da ovom pitanju posveti najveću pozornost, jer bi bilo odvratno da žrtve ili Italija snose takve troškove", dodala je talijanska premijerka. 

Meloni je također rekla da je jedna bolnica u Sionu tražila 70.000 eura za pacijente hospitalizirane samo nekoliko sati, što je nazvala "uvredom povrh ruganja".

Devet osoba pod istragom

Požar u Le Constellationu, baru u luksuznom alpskom odmaralištu, izbio je u ranim jutarnjim satima 1. siječnja dok su gosti, uglavnom mladi, slavili Novu godinu. U katastrofi je poginula 41 osoba, većinom tinejdžeri, a još 115 ih je ozlijeđeno.

Devet osoba je pod kriminalističkom istragom u ovom slučaju, među njima i francuski vlasnici bara, supružnici Jacques i Jessica Moretti, koji se suočavaju s optužbama za ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i podmetanje požara iz nehaja.

Javni tužitelji i odvjetnici građanskih stranaka dva su ih puta opširno ispitivali.

U siječnju su Meloni i talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekli da su zatražili od rimskog veleposlanika u Švicarskoj da kontaktira regionalnu javnu tužiteljicu Beatrice Pilloud i izrazi svoje "snažno ogorčenje" zbog odluke o puštanju Jacquesa Morettija uz jamčevinu, piše Euronews.

Italija je također opozvala svog veleposlanika u Švicarskoj kako bi "utvrdila koje daljnje mjere treba poduzeti", navodi se u izjavi.

Potpredsjednik Švicarskog saveznog vijeća Ignazio Cassis odgovorio je na društvenoj mreži X da "razumijemo bol, jer je to i naša bol", dodajući da je razgovarao s Tajanijem, a njih dvojica su ponovno potvrdili "spremnost Švicarske i Italije da se međusobno podrže u ovoj zajedničkoj tragediji".

POGLEDAJTE VIDEO Meloni oštro o žestokim prosvjedima protiv Olimpijskih igara: 'Oni su protivnici Talijana'

Giorgia Meloni, švicarska, Požar, Bolnica, Troškovi
