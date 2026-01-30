Kolaps polarnog vorteksa donosi nove vremenske poremećaje: Vraćaju se 'minusi' u Europu

Najnoviji ansamblski modeli ukazuju na snažan događaj stratosferskog zagrijavanja sredinom veljače, koji će dovesti do slabljenja i cijepanja stratosferskog polarnog vrtloga iznad sjeverne hemisfere. Takav razvoj događaja povezan je s prodorima hladnog zraka u srednje geografske širine, uključujući veći dio Europe.

Prema Severe Weather Europe, polarna cirkulacija će se prekinuti, stvarajući dugotrajan hladan vremenski obrazac nad Sjevernom Amerikom i Europom. Naime, to će donijeti velike vremenske poremećaje u nadolazećim tjednima, a prema trenutnim podacima, moglo bi trajati do ranog proljeća. Očekuje se da će se to stratosfersko zagrijavanje početi odvijati tijekom sljedećih osam do deset dana.

Polarni vrtlog je naziv za zimsku cirkulaciju nad sjevernom hemisferom. Podijeljen je na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i učincima. Snažan polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim područjima, sprječavajući ga da se dalje kreće.

Topliji zrak u južnim dijelovima

Hladniji polarni zrak kretat će se prema Europi, pokrivajući veći dio kontinenta na sjeveroistoku. Međutim, sustav niskog tlaka na zapadu spriječit će da veći dio arktičke zračne mase dosegne središnje i zapadne dijelove. Sustav niskog tlaka donijet će topliji zrak u južne i središnje dijelove, što će zadržati hladniji zrak nad sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta. Istovremeno, počet će se formirati snažno stratosfersko zagrijavanje.

Sredinom veljače, nakon stratosferskog zagrijavanja, vidljivi su jasni znakovi kolapsa cirkulacije polarnog vrtloga. U Europi se očekuje spuštanje hladne zračne mase sa sjevera. Takav nastavak kolapsa vremenske cirkulacije, tj. hladnog trenda, očekuje se početkom ožujka.

Analiza tlaka u stratosferi pokazuje formiranje izražene anomalije visokog tlaka iznad Arktika i Grenlanda, uz rascjep jezgre polarnog vrtloga na dvije odvojene cirkulacijske cjeline. Takav uzorak omogućuje premještanje hladnijih zračnih masa prema Europi u razdoblju od 10 do 30 dana nakon vrhunca zagrijavanja.

Veće šanse za hladnije vrijeme

Prognoze anomalije tlaka u troposferi za drugu polovicu veljače ukazuju na blokirajući visoki tlak nad sjevernim Atlantikom i Grenlandom te sniženi tlak nad većim dijelom Europe. Taj raspored pogoduje sjevernom i sjeveroistočnom strujanju, što povećava vjerojatnost hladnijeg vremena nad kontinentalnom Europom.

Temperaturne prognoze u istom razdoblju pokazuju negativne anomalije nad sjevernom, sjeveroistočnom i dijelom srednje Europe, dok bi južni i jugozapadni dijelovi kontinenta povremeno mogli biti pod utjecajem toplijeg južnog strujanja, ovisno o položaju ciklona nad zapadnim Sredozemljem.

Dugoročniji ansamblski trendovi za kraj veljače i početak ožujka sugeriraju nastavak poremećenog cirkulacijskog uzorka, s mogućnošću ponovljenih prodora hladnog zraka iz polarnih područja prema Europi. Takvi obrasci u prošlosti su često bili povezani s duljim razdobljima ispodprosječnih temperatura i povećanom učestalošću zimskih vremenskih pojava.

