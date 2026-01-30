Mjesec dana gradio toranj od 63.000 podmetača, nestao je u trenu: Nevjerojatno što se dogodilo

U trgovačkom centru "Rhein-Center" u Kölnu, mjesec dana preciznog slaganja, strpljenja i inženjerske vještine svelo se na jedan trenutak i jedan jedini potez.

Monumentalni toranj izgrađen od čak 63.000 pivskih podmetača, koji je prijetio oboriti svjetski rekord, srušio se u spektakularnoj kaskadi, a trenutak uništenja, zabilježen kamerama, postao je internetski fenomen.

Iako iza rušenja stoji jedna djevojčica, priča je daleko od jednostavne nezgode; ona je zapravo neočekivani i briljantni kraj jednog ambicioznog umjetničkog projekta.

Projekt 'Inside': Lov na Guinnessov rekord

Glavni akter ove priče je Benjamin Klapper, 49-godišnji medijski inženjer iz Pulheima u Njemačkoj, koji je odlučio izazvati granice fizike i strpljenja. Njegov cilj bio je jasan: oboriti postojeći Guinnessov svjetski rekord za najvišu strukturu od pivskih podmetača, koji je još 2004. postavio Sven Goebel s tornjem od 70.000 podmetača visokim tri metra.

Da bi se pothvat uopće kvalificirao za službeni pokušaj obaranja Guinnessovih svjetskih rekorda, Klapper je morao poštovati jedno ključno pravilo: nije smio koristiti ljepilo, veziva ili bilo kakva druga pomagala. Cijela konstrukcija morala se oslanjati isključivo na vještinu slaganja i zakone statike.

Svoj projekt, simbolično nazvan "Inside", započeo je 31. listopada. Tijekom idućih 28 dana, Klapper je proveo oko 120 sati marljivo gradeći svoj toranj.

Svaki nivo zahtijevao je oko četiri sata koncentriranog rada, a on je u prosjeku uspijevao podići jedan nivo dnevno, strpljivo slažući tisuće kartonskih kvadrata u krhku, ali impresivnu cjelinu.

Sudbina je imala drugačije planove

Kako se približavao kraj projekta i službeno mjerenje, dogodio se neočekivani preokret. Samo dva dana prije planiranog završetka, toranj se, bez ikakvog vanjskog utjecaja, djelomično urušio pod vlastitom težinom. San o obaranju rekorda rasplinuo se u trenutku. Međutim, umjesto da odustane, Klapper je pokazao iznimnu kreativnost i otpornost. Odlučio je svoj neuspjeh pretvoriti u pobjedu.

Budući da rekord više nije bio dostižan, preostali, još uvijek stojeći dio tornja pretvorio je u interaktivnu igru za posjetitelje. Pozvao je pomagače i publiku da sudjeluju u onome što je nazvao "Beer Mat Jenga" - divovskoj verziji popularne igre u kojoj se izvlače dijelovi strukture sve dok se ona ne sruši.

Time je projekt dobio potpuno novu dimenziju, pretvarajući statičnu skulpturu u dinamičan i uzbudljiv društveni događaj.

Jedan potez za viralnu slavu

Veliko finale odigralo se 10. siječnja 2026. godine. Među sudionicima se našla i kći jednog od Klapperovih pomagača. U svom prvom pokušaju, djevojčica je oprezno izvukla jedan vodoravno postavljen podmetač iz temelja preostale konstrukcije.

Taj jedan, naizgled beznačajan potez, bio je dovoljan da poremeti delikatnu ravnotežu. U samo nekoliko sekundi, cijela preostala struktura spektakularno se srušila u oblaku prašine i tisuća kartonskih podmetača, na oduševljenje prisutnih.

Benjamin Klapper nije bio nimalo ljut. Upravo suprotno, on je i organizirao cijeli događaj s ciljem da se toranj sruši na zabavan i pamtljiv način.