Izveo je curu na dejt pa načas zaboravio da postoji kada je vidio da mu iza leđa prolazi 'jedini'

Nil Domínguez Díaz objavio je tijekom noći video koji je brzo preplavio sve društvene mreže jer ga je zadesilo što nije mogao ni sanjati. A doživio je to da mu se iza leđa ukazalo "živuće božanstvo", Lionel Messi, za mnoge najbolji nogometaš svih vremena.

Diaz je legendarnog nekadašnjeg igrača Barcelone ugledao kako prilazi stadionu Camp Nou, pa načas zaboravio da se nalazi na dejtu s voljenom djevojkom kojoj je donio buket i koju je samo trenutak ranije nježno zagrlio i poljubio.

Scena je trenutačno sve podsjetila na legendarni meme poznat pod nazivom "Distracted boyfriend", koji je na internetu postao toliko popularan da danas ima i svoju stranicu na Wikipediji.

I doista, Messi je neku noć u tajnosti posjetio Camp Nou, a što i danas predstavlja navijačima Barcelone, možda je i suvišno objašnjavati.

Naime, tijekom 17 godina, argentinski čarobnjak postao je srce i duša tog kluba, simbol jedne ere koja je katalonskog diva uzdigla na vrh svjetskog nogometa.

Njegov put od sramežljivog dječaka iz Rosarija do najboljeg strijelca i najtrofejnijeg igrača u povijesti kluba priča je o talentu, upornosti i neraskidivoj vezi koja je definirala jednu generaciju.

Od La Masije do prve momčadi

Priča počinje 2000. godine kada je 13-godišnji Messi, sitan dječak s dijagnozom deficita hormona rasta, stigao u Barcelonu na probu. Njegov je talent bio toliko očit da je tehnički direktor Carles Rexach, u nedostatku papira, ponudio ugovor na salveti. Bio je to potez koji će promijeniti povijest nogometa. Messi je brzo napredovao kroz čuvenu akademiju La Masia, a za prvu momčad debitirao je u listopadu 2004. sa samo 17 godina. Svoj prvi seniorski gol postigao je u svibnju 2005. protiv Albacetea, na asistenciju tadašnje najveće zvijezde, Ronaldinha. Brazilac ga je uzeo pod svoje okrilje, nazivajući ga "malim bratom", što je Messiju uvelike olakšalo tranziciju u seniorski nogomet.

Zlatno doba pod Guardiolom

Dolaskom Pepa Guardiole na klupu 2008. godine, započela je Messijeva i Barcelonina apsolutna dominacija. Guardiola ga je s pozicije krila premjestio u sredinu napada, u ulogu "lažne devetke", što je Messiju omogućilo da u potpunosti iskoristi svoju kreativnost i golgeterske sposobnosti. Već u prvoj sezoni, 2008.-09., Barcelona je osvojila prvu trostruku krunu u povijesti španjolskog nogometa, a Messi je bio ključni igrač, postigavši 38 golova. Uslijedile su godine nevjerojatnih uspjeha, uključujući osvajanje svih šest mogućih trofeja u 2009. i četiri uzastopne Zlatne lopte za Messija. U tom je razdoblju postavio i svjetski rekord postigavši 91 gol u kalendarskoj 2012. godini, čime je zacementirao svoj status nogometnog fenomena.

Trijumfalni trozubac 'MSN' i kapetanska vrpca

Nakon Guardiolinog odlaska, Messi je nastavio nizati uspjehe. Formiranjem napadačkog trojca s Luisom Suárezom i Neymarom, poznatog kao 'MSN', Barcelona je pod vodstvom Luisa Enriquea u sezoni 2014.-15. ponovno osvojila trostruku krunu. Njihova suradnja smatra se jednom od najubojitijih u povijesti nogometa; samo u toj sezoni zajedno su postigli 122 gola. Nakon odlaska Andrésa Inieste 2018. godine, Messi je preuzeo kapetansku vrpcu, vodeći momčad svojim primjerom na terenu. Njegovi nastupi u El Clásicu, poput legendarnog gola u posljednjim sekundama 2017. i proslave s dresom podignutim prema navijačima Real Madrida, postali su ikonični trenuci koji su obilježili čitavo desetljeće.

Bolan rastanak

Unatoč nevjerojatnim individualnim uspjesima, posljednje godine u klubu obilježene su frustracijama. Bolni porazi u Ligi prvaka, poput onih od Rome, Liverpoola i ponižavajućih 8:2 protiv Bayerna, signalizirali su kraj jedne ere. Messi je bio nezadovoljan sportskom politikom kluba i odlukama uprave na čelu s predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom. Već u ljeto 2020. izrazio je želju za odlaskom, no zbog ugovorne klauzule bio je prisiljen ostati još jednu sezonu. Konačni rastanak dogodio se u kolovozu 2021. Zbog financijskih problema i strogih pravila La Lige, FC Barcelona nije mogla registrirati njegov novi ugovor. U suzama, na oproštajnoj konferenciji za medije, Messi je potvrdio odlazak iz kluba koji je bio njegov dom.

Lionel Messi napustio je Barcelonu sa 778 odigranih utakmica, rekordnih 672 gola i 34 osvojena trofeja, čime je postao najuspješniji igrač u povijesti kluba. No, njegova ostavština nadilazi brojke. On je promijenio identitet kluba, donio mu neviđene uspjehe i postao simbol Barcelone diljem svijeta. Iako sada nosi dres drugog kluba, za milijune navijača i povijest nogometa, Lionel Messi će zauvijek ostati neraskidivo vezan za Camp Nou.