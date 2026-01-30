Soraya

Soraya ima 21 godinu i živi u Zagrebu. Iako je rođena i odrasla u Njemačkoj, oduvijek se osjećala kao da pripada Hrvatskoj jer voli sve što naša zemlja nudi - od kulture i mentaliteta do načina života. Sebe opisuje kao opuštenu, zabavnu, uvijek raspoloženu za društvo te kao osobu koja je svima moralna podrška. Traži muškarca koji će je prihvatiti takvom kakva jest, biti njezin partner i u ljubavi i poslu te netko tko će je podržavati u svemu što je njoj važno. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe i puni energije, a kad je o izgledu riječ, preferira tamne, visoke i muževne dečke.