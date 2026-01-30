Nećak Duška Lokina danas igra polufinale Europskog prvenstva: ‘Toliko je pristojan i uljudan’

Legendarni pjevač zabavne glazbe, Duško Lokin (83), u nedavnom gostovanju na Happy FM-u otkrio je detalje o svom životu, obitelji, ali i posebnu ponosnu priču o svom nećaku, Luki Lovri Klarici (24). Naime, Duško je s posebnim ponosom govorio o rukometašu koji je nedavno s hrvatskom reprezentacijom izborio plasman u polufinale Europskog prvenstva.

"Moram reći, to je jedan prekrasan dečko. Toliko pristojnosti, toliko uljudnosti, toliko discipline, to je nevjerojatno," izjavio je u emisiji "Special Happy Show" na Happy FM-u. Duško o svom nećaku, koji nije samo talentiran rukometaš, već i osoba koju obitelj izuzetno cijeni zbog svojih ljudskih kvaliteta.

Duško Lokin, koji je već godinama u središtu glazbene scene, ponosno je govorio o svojoj obitelji, koja mu je najveći oslonac. Otkrio je da ima prekrasnu kćer, unuku, praunuku i praunuka, te da bi mu obitelj bila "smisao života" i bez glazbe. "Obitelj je moj oslonac. Moja kćer, moj zet, unuci… To je ono što daje smisao životu," rekao je emotivno za Happy FM.

Osim obiteljskih trenutaka, Duško je podijelio i svoju ljubav prema moru i Zadru, svom rodnom gradu. Istaknuo je koliko mu znači boravak uz more, koje ga, kako kaže, "drži na životu". "Moja kuća je 20-30 metara od mora. Samo sjesti na plažu i slušati more je nešto posebno," dodao je Lokin, koji je, kako kaže, odrastao uz more, a "u Zadar se uvijek vraća".

'Stvarno ne mirujem, radim punom parom'

Govoreći o svojim profesionalnim planovima, Duško je istaknuo da je prošle godine izdao dva nova albuma, što smatra velikim uspjehom jer "bez pjesama, bez albuma, znači da si u penziji". "Stvarno ne mirujem. Radim punom parom i uživam u tome," rekao je Lokin, koji unatoč godinama ne namjerava stati. Glazba mu je, kako kaže, još uvijek najveća strast i motivacija.

Dok je pratio utakmicu hrvatske rukometne reprezentacije, Duško je s ponosom istaknuo uspjeh svog nećaka, Luku Lovru Klaricu, koji se svojim radom i posvećenošću izdvaja u sportu. Ovaj obiteljski trenutak emotivno je podsjetio Duška na važnost podrške i zajedništva. "Zdravlje, obitelj i ljubav prema onome što radiš - to je ono što me pokreće," zaključio je Duško.

