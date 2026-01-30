Marku Vargeku u goste stiže Duvnjak, a Ines Goda Forjan otkrila pozadinu kultne fotografije s kapetanom

RTL-ova ekipa spremna je za hrvatsku borbu za medalju! Na Europskom prvenstvu u rukometu u Švedskoj hrvatske reprezentativce prate reporterke Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis te komentator Filip Brkić i stručni sukomentator Vlado Šola, a nakon što su rukometaši izborili polufinale, ekipa je otputovala je u Dansku.

Foto: Rtl

Povodom polufinalnog ogleda s reprezentacijom Njemačke, u Dansku je otputovala i ekipa emisije 'Vrijeme je za rukomet'. Urednik i voditelj Marko Vargek i stručni sukomentator Mirza Džomba spremni su za specijalno izdanje emisije koja na RTL-u kreće od 16.40 sati. Vargek otkriva atmosferu uoči utakmice pa otkriva - čeka nas posebna emisija.

"Spremamo se za utakmicu, veliko je uzbuđenje u Herningu, Hrvatska je ipak u borbu za medalje! Nažalost, Igor Vori je bio spriječen zaputiti se u Dansku s nama, no čeka nas jedna posebna emisija - dolaze nam Domagoj Duvnjak, predsjednik Sabora Gordan Jandroković...", otkriva Vargek i dodaje da očekuje triler utakmicu. "Nijemci su odmorniji, no pokazalo se da Hrvatska daje i ono što misli da nema, stvorili su pobjednički mentalitet, kada se to zahukta, teško se može srušiti. Čeka nas zanimljiva utakmica, Nijemci nas od 2019. godine nisu pobijedili na službenim utakmicama, no u posljednje dvije godine su narasli te očekujem napet triler do samog kraja", zaključio je urednik i voditelj emisije 'Vrijeme je za rukomet'.

Foto: RTL

Foto: RTL

Nakon što je fotografija reporterke Ines Gode Forjan kako čestita kapetanu Ivanu Martinoviću, obišla Europu, otkrila je i što mu je rekla u tim trenucima euforije i sreće. "Kapetan je na prvu izjavu stigao u suzama. Čestitala sam mu i zagrlili smo se. Sretni i oduševljeni, u euforiji. Rekao je da ne može vjerovati, da je u šoku i da nije svjestan što se događa. Ja sam ga onda uhvatila za ramena i rekla: Ej, u polufinalu ste Europskog prvenstva. I onda je opet briznuo u plač. Bio je to trenutak čiste sreće, ponosa i zajedništva. Jer Hrvatska je drugu godinu zaredom u polufinalu velikog natjecanja", otkrila je Ines. Nije mogla ni zamisliti, dodaje, da će fotografija izazvati toliko pozitivnih emocija i reakcija.

Foto: RTL

Reporterka otkriva i da su svi presretni i uzbuđeni uoči utakmice s Njemačkom. "Jyske Bank Boxen Arena u Herningu spremna je za veliku završnicu Europskog prvenstva. Naša reprezentacija na dva koraka je do sna, iako je već postigla jako puno. Šest godina Hrvatske nije bilo u finalu Europskog prvenstva, a europsko zlato jedina je medalja koja nedostaje hrvatskom rukometu. Je li čekanju došao kraj? Svi se nadamo da je pred nama vikend iz snova", otkrila je Goda Forjan.

"Znam da će naši rukometaši dobiti i osjetiti podršku cijele Hrvatske koju su apsolutno zaslužili. Ponovno se stvorila jedna posebna energija i atmosfera oko reprezentacije i unutar reprezentacije. I što god se danas dogodi, svi moramo i trebamo biti ponosni. Ovi dečki su to zaslužili", zaključila je RTL-ova reporterka i voditeljica.

'Vrijeme je za rukomet' ne propustite od 16.40, a utakmicu Njemačka-Hrvatska od 17.45 sati na RTL-u

