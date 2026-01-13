Misteriozno oružje iz noćne more: 'Neki su povraćali krv, kao da glava eksplodira iznutra'

SAD JE upotrijebilO snažno tajanstveno oružje koje je venezuelske vojnike bacilo na koljena, "krvarili su iz nosa" i povraćali krv.

Iskazi su to svjedoka je u subotu na društvenoj mreži X objavio glasnogovornik Bijele kuće. Stražar je opisao kako su američke snage uništile stotine boraca bez gubitka ijednog svog vojnika, koristeći tehnologiju kakvu nikada prije nije vidio - ili za nju čuo.

"Bili smo na oprezu, ali odjednom su se svi naši radarski sustavi ugasili bez ikakvog objašnjenja. Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati", prepričao je.

Trenutak kasnije, pojavila se šačica helikoptera - "jedva njih osam", iz njih se rasporedilo samo 20 američkih vojnika. Ali tih nekoliko ljudi, rekao je, došlo je naoružano nečim daleko snažnijim od oružja, objavio je New York Post.

'Uslijedio je pokolj'

"Bili su tehnološki vrlo napredni. Nisu izgledali ni s čim protiv čega smo se prije borili", rekao je i dodao da ono što je uslijedilo, nije bila bitka već "pokolj".

"Bilo nas je na stotine, ali nismo imali nikakve šanse" rekao je. "Pucali su s takvom preciznošću i brzinom; osjećalo se kao da svaki vojnik ispaljuje 300 metaka u minuti."

Zatim se pojavilo oružje koje ga još uvijek proganja. "U jednom trenutku su lansirali nešto; ne znam kako bih to opisao. Bilo je kao vrlo intenzivan zvučni val. Odjednom sam osjetio kao da mi glava eksplodira iznutra", posvjedočio je.

"Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni se pomaknuti. Nismo se mogli ni uspraviti nakon tog zvučnog oružja - ili što god to bilo", naveo je.

U napadu ubijeno oko 100 Venezuelaca

Prema podacima američkog Ministarstva unutarnjih poslova, u napadu 3. siječnja ubijeno je oko 100 pripadnika venezuelskih sigurnosnih snaga. Nije jasno je li ijedna od tih smrti uzrokovana misterioznim oružjem.

"Tih 20 ljudi, bez ijednog žrtva, ubilo je stotine nas“, tvrdio je.

SAD ima oružje koje neutralizira ciljeve pomoću usmjerene energije poput mikrovalova ili laserskih zraka - ali ovo bi mogao biti prvi put da ga SAD koristi u borbi, rekao je bivši izvor američke obavještajne službe za The Post.

Izvor je napomenuo da to oružje ima sposobnost izazvati barem neke od simptoma, uključujući "krvarenje, nemogućnost kretanja ili funkcioniranja, bol i peckanje".

"Ne mogu navesti sve te simptome. Ali da, neke mogu", rekao je izvor i dodao: "I imamo verzije već desetljećima."

Rusi bruje o misterioznom američkom oružju

Ovom temom misterioznog oružja bave se i ruski mediji. Komsomolskaya pravda razgovarala je s Aleksandrom Svečnikovim, vojnom inženjerom i stručnjaku za moderno kreativno oružjete i zaposleniku jednog od istraživačkih instituta ruskog Ministarstva obrane.

On je dao mišljenje što su to Amerikanci koristili pri napadu i uhićenju Madura:

"Siguran sam da se radi o nebojnom akustičnom usmjerenom oružju. Sudeći prema Venezuelanskim 'dojmovima', čini se da se radi o LRAD-u (Long Range Acoustic Device - akustični uređaj dugog dometa). Riječ je o akustičnom topu dugog dometa, razvijenom u SAD-u (i korištenom od strane vojske i policije), koji emitira visoko fokusirani "snop" izuzetno glasnog zvuka (do 140-150 decibela). To je usporedivo s bukom mlaznog motora udaljenog nekoliko metara. Ovaj snop (ili bolje rečeno, glasan, prodoran zvuk) uzrokuje jake glavobolje, krvarenje, povraćanje, dezorijentaciju, pa čak i gubitak sluha. Osoba, figurativno rečeno, postaje 'povrće'.

Naveo je da je uređaj sposoban odašiljati visoko usmjerene zvučne signale na udaljenosti do 2-3 kilometra. "Usput, tijekom prosvjeda u SAD-u 2020. godine, njujorška policija koristila je LRAD kako bi prisilila ljude da napuste mjesto okupljanja. Mnogi sudionici tog skupa žalili su se na glavobolje, dezorijentaciju, pa čak i gubitak sluha. Također su govorili, poput ovog stražara iz Madurove zaštite, o osjećaju 'eksplozije u glavi' zbog oštrog zvuka sirene", rekao je ovaj ruski stručnjak.

Otkrio je i može li se od ovog oružja obraniti.

"Budući da je LRAD zvuk, prva pomisao su slušalice. Ali nije tako jednostavno. Apsorbirajuće slušalice blokiraju dio frekvencijskog raspona, ali ne štite od fokusiranog ultrazvuka. Pogotovo ako ste u žarišnoj točki zvučne zrake. Dakle, u slučaju Madurovog zarobljavanja, najstrašniji element napada bila je upotreba ultra-niskofrekventnih akustičnih valova, koji izravno utječu na biološke ritmove tijela. Trik je u tome što se podudaraju s ritmovima mozga. I mogu izazvati teror i osjećaj gubitka svijesti", rekao je.

Informaciju da su odjednom svi radari "pali", po njima ne isključuje mogućnost da se radilo o mikrovalnom ili elektromagnetskom oružju (koje je također klasificirano kao oružje usmjerene energije i već je dugi niz godina u upotrebi u američkoj vojsci).

Što to predstavlja?

"Ovo oružje velike snage emitira fokusirane snopove elektromagnetske energije sposobne onesposobiti neprijateljsku elektroniku i, pod određenim uvjetima, imati nesmrtonosni učinak na ljude. Neki od naših stručnjaka nazivaju to vrstom "moćnog elektroničkog ratovanja", navodi ruski stručnjak.

