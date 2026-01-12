FREEMAIL
RAKETNI NAPAD /

Rusi otkrili što je pogodio Orešnik, meta je bila blizu NATO države: 'Onesposobljena je'

Rusi otkrili što je pogodio Orešnik, meta je bila blizu NATO države: 'Onesposobljena je'
Foto: Social Media/willwest News/profimedia

Rusija je u ovom slučaju tek drugi put upotrijebila balističku raketu srednjeg dometa u ratnome razdoblju

12.1.2026.
17:31
Hina
Social Media/willwest News/profimedia
Rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak je objavilo da je meta koja je prošli tjedan pogođena u napadu hipersoničnom raketom Orešnik bila ukrajinska tvornica za popravak zrakoplova, koja je onesposobljena.

Ukrajina i njezini europski simpatizeri osudili su ruski raketni napad koji se dogodio u petak te su kazali da mu je svrha bila zastrašiti Zapad u tjednu kada su europske zemlje ponudile trupe za potencijalne poslijeratne snage sigurnosti u Ukrajini.

Rusija je u ovom slučaju tek drugi put upotrijebila balističku raketu srednjeg dometa u ratnome razdoblju. Ukrajinski dužnosnik je Reutersu rekao da je raketa, koja je u stanju prenijeti nuklearno oružje, bila naoružana lažnim bojevim glavama te je oštetila radionicu u državnoj tvrtki u Lavovu, blizu poljske granice.

Odgovor na 'napad' na Putinovu rezidenciju 

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u tom napadu onesposobljen Državni zrakoplovni remontni pogon u Lavovu. U njemu su, kako je rečeno, pogođene proizvodne radionice i skladišta.

"Ova tvrtka obavljala je popravke i održavanje zrakoplovne opreme ukrajinskih oružanih snaga, uključujući zrakoplove F-16 i MiG-29 koje su dovezle zapadne zemlje. Tvrtka je proizvodila i dronove dugog i srednjeg dometa koji se koriste za napade na ruske civilne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija", objavilo je ministarstvo.

Rusija je u petak priopćila da je raketni napad odgovor na ukrajinski napad na jednu od rezidencija predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije krajem prosinca. Kijev je negirao da je izveo takav napad.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

