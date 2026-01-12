Rusi otkrili što je pogodio Orešnik, meta je bila blizu NATO države: 'Onesposobljena je'

Rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak je objavilo da je meta koja je prošli tjedan pogođena u napadu hipersoničnom raketom Orešnik bila ukrajinska tvornica za popravak zrakoplova, koja je onesposobljena.

Ukrajina i njezini europski simpatizeri osudili su ruski raketni napad koji se dogodio u petak te su kazali da mu je svrha bila zastrašiti Zapad u tjednu kada su europske zemlje ponudile trupe za potencijalne poslijeratne snage sigurnosti u Ukrajini.

Rusija je u ovom slučaju tek drugi put upotrijebila balističku raketu srednjeg dometa u ratnome razdoblju. Ukrajinski dužnosnik je Reutersu rekao da je raketa, koja je u stanju prenijeti nuklearno oružje, bila naoružana lažnim bojevim glavama te je oštetila radionicu u državnoj tvrtki u Lavovu, blizu poljske granice.

Odgovor na 'napad' na Putinovu rezidenciju

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u tom napadu onesposobljen Državni zrakoplovni remontni pogon u Lavovu. U njemu su, kako je rečeno, pogođene proizvodne radionice i skladišta.

"Ova tvrtka obavljala je popravke i održavanje zrakoplovne opreme ukrajinskih oružanih snaga, uključujući zrakoplove F-16 i MiG-29 koje su dovezle zapadne zemlje. Tvrtka je proizvodila i dronove dugog i srednjeg dometa koji se koriste za napade na ruske civilne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija", objavilo je ministarstvo.

Rusija je u petak priopćila da je raketni napad odgovor na ukrajinski napad na jednu od rezidencija predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije krajem prosinca. Kijev je negirao da je izveo takav napad.

