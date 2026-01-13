Strašne snimke koje su probile blokadu u Iranu: Obitelji traže voljene među leševima u vrećama

Iranci koji vrište dok im se miješaju muka i zbunjenost okupljali su se pokaj tijela umotanih u vreće u improviziranoj mrtvačnici u Forenzičkom medicinskom centru Kahrizak, prenosi CNN.

Na društvenim mrežama kruže snimke koje su doprle do svijeta unatoč blokadi interneta u zemlji, a koje otkrivaju potresne scene u državi gdje su antivladini prosvjedi eskalirali posljednjih dana.

Na njima se vide Iranci koji pokušavaju identificirati voljele među desecima tijela na tlu ispred forenzičkog centra. Žrtve su to najnovijeg niza žestokih obračuna s disidentima u Iranu.

Masovni protuvladini prosvjedi izazvani lošom ekonomskom situacijom eskalirali su i proširili se zemljom, donoseći najveći rizik iranskom režimu o posljednjim godinama.

Videozapis koji je dobio na uvid i CNN prikazuje mnoštvo okupljenih ispred monitora na kojima se prikazuju fotografije preminulih, dok ih njihovi voljeni pokušavaju identificirati.

Prema podacima američke novinske agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA), procjenjuje se da je u objektu oko 250 tijela.

WATCH: January 8 footage from the Kahrizak Forensic Medical Center south of Tehran, Iran, shows dozens of body bags as families search for relatives killed during nationwide protests. pic.twitter.com/qzts3mvQiK — Intel Net (@IntelNet) January 11, 2026 The Islamic Republic criminals kills the innocent children of Iran and then demands money from the victims’ families in exchange for handing over the bodies, and this is happening in these very dire economic conditions!#IranDigitalBlackout#Javidshah‌#دی۲۵۸۴ pic.twitter.com/8vDCuXq7mV — Mahdad (@MahdadIrani) January 11, 2026

Na drugoj snimci, iz forenzičke ustanove, vide se crne vreće za tijela poredane na stazi ispred zgrade. Neka su tijela razasuta po onome što nalikuje dvorištu, a druga leže na neasfaltiranom tlu.

Aktivistička skupina Mamlekate izjavila je u subotu da je broj tijela odvezenih u forenzički institut toliko velik da se naslaguju u dvorištu.

Drugi video, snimljen u petak, prikazuje unutrašnjost skladišta u blizini forenzičkog centra. Prostorija, preuređena u improviziranu mrtvačnicu, prepuna je tijela u crnim vrećama, poredanih u redove na podu i na metalnim stolovima.

Vlasti okrivljuju 'izgrednike'

Iranski državni mediji priznali su sumorne scene u medicinskoj ustanovi, ali su inzistirali da su viđena tijela uglavnom tijela "običnih ljudi" - prolaznika koji su uvučeni u prosvjede. Državni mediji okrivili su za njihovu smrt "izgrednike".

Državna novinska agencija Tasnim i Studentska novinska agencija objavile su video sa scenama iz blizine forenzičkog centra. Izvjestitelj državnih medija kaže da je bio u uredu medicinskog vještaka i razgovarao s obiteljima. Video prikazuje njegove razgovore s ožalošćenim voljenima koji mu kažu da njihovi rođaci nisu bili prosvjednici i da nisu bili skloni prosvjedu.

Jedan ožalošćeni muškarac, koji sjedi na podu pored tijela u crnoj vreći, u suzama je rekao novinaru državnih medija da je njegovu voljenu osobu u glavu pogodila kamenica koju je nepoznata osoba bacila s vrha zgrade.

Državni medijski reporter se zatim okreće prema kameri i kaže da su među mrtvima i prosvjednici koji su "htjeli sukob" sa sigurnosnim snagama ili su "htjeli zauzeti (vojnu) bazu ili nešto slično i možda su upotrijebili oružje".

Za smrt i ozljede prolaznika na prosvjednika, zamjenik direktora odjela Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku Michael Page okrivio je iranske vlasti.

Iranska vlada upozorila je građane da se ne pridružuju "izgrednicima i teroristima" i "plaćenicima" koje podržavaju strane strane u prosvjedima diljem Irana. Predsjednik Masoud Pezeshkian u nedjelju je razlikovao ljude koji mirno prosvjeduju od "izgrednika" koji namjeravaju "poremetiti cijelo društvo". Iranski državni odvjetnik obećao je poduzeti nemilosrdne pravne mjere protiv njih, što uključuje i smrtnu kaznu.

