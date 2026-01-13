Tajanstvena objava Bijele kuće unijela nemir: Trump stavio pečat na Grenland?

Bijela kuća objavila je na društvenoj mreži X četiri prilično bizarne fotografije.

Na njima se vidi muškarac s leđa koji izgleda kao američki predsjednik Donald Trump koji gleda kroz prozor u kartu Grenlanda.

Iza leđa muškarcu je drugi muškarac koji izgleda kao potpredsjednik Sjedinjenih Država, J. D. Vance, kako gleda također prema prozoru.

Četiri slike izgledaju kao djelići iste fotografije. Također se vidi i stol na kojem je znak na kojem piše "Seal of the President" što na engleskom znači "pečat predsjednika".

Uz fotografije piše: "Kliknite za praćenje situacije".

Ova objava nije prošla nezamijećeno u danskim medijima koji su sve detaljnije analizirali pa su naveli i da se na karti vidi nekoliko grenlandskih gradova, uključujući Pituffik, koji se na danskom zove Thule, gdje se nalazi svemirska baza Pituffik - zračna baza Thule. "To je američka vojna baza na Grenlandu od 1952. godine", objavio je danski TV 2.

Bijela kuća pokušava deeskalirati unutarnju politiku humorom sa slikama Trumpa i kartom Grenlanda - ovo je procjena Mikkela Gudsøea, danskog stručnjaka za tehnike pregovaranja i upravljanje sukobima na Sveučilištu Aarhus.

"To je pokušaj humora. Ali nema sumnje da je u smislu vanjske politike to provokacija i pokušaj ismijavanja pregovora", kaže Mikkel Gudsøe za TV 2.

Odakle fotografija?

Slika Trumpa koji gleda kroz prozor potječe s konferencije za novinare prije nekoliko dana o potencijalnom ulasku američkih naftnih kompanija u Venezuelu.

Tijekom konferencije za novinare, Trump se iznenada uspravio kako bi pogledao na izgradnju plesne dvorane koju predsjednik gradi kao dodatak Bijeloj kući. Isječak s konferencije za novinare postao je viralan, a nekoliko korisnika ismijalo je Trumpov iznenadni upad.

Ipak objava Bijele kuće dodatno je unijela nemir na Grenlandu.

Podsjetimo, Trump je više puta posljednjih tjedana govorio o aneksiji Grenlanda, nije isključio mogućnost vojne intervencije.

Danska premijerka Mette Frederiksen pojačala je retoriku protiv Trumpa, rekavši da ako saveznik u NATO-u prijeti drugom savezniku, "sve staje".

U zajedničkoj izjavi, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Španjolske, Italije i Poljske, dali su podršku Danskoj u očuvanju suvereniteta nad Grenlandom.

Trump je u ponedjeljak navečer u zrakoplovu Air Force One ponovio da ako Sjedinjene Države ne preuzmu Grenland, Kina i Rusija su spremne to učiniti.

Važni sastanci ovaj tjedan

Ovaj tjedan održavaju se dva važna sastanak. U srijedu dvoje ministara iz Danske i Grenlanda putuju u SAD na sastanak s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, dok u petak nekoliko američkih senatora stiže u Dansku.

Danski mediji su već ranije analizirali prisutnost kineskih i ruskih brodova u neposrednoj blizini Grenlanda i zaključili da nisu primijetili aktivnost tih zemalja u tom području, aludirajući da su Trumpove tvrdnje da postoji izravna prijetnja tih zemalja netočna.

Sve se dodatno komplicira jer je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev kazao je da bi stanovnici Grenlanda mogli glasati za pridruživanje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump brzo ne poduzme mjere kako bi pripojio taj arktički otok, izvijestila je u ponedjeljak ruska agencija Interfax, a prenio Reuters.

"Trump se mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi Grenland od 55.000 stanovnika mogao glasati za pridruživanje Rusiji", ustvrdio je Medvedev i dodao: "I to je to, nema novih malih zvjezdica na američkoj zastavi", referirajući se na zvjezdice koje predstavljaju američke savezne države.

Ruski mediji su nedavno započeli licitaciju datuma kada bi Trump mogao anektirati ovaj otok.

Komsomolskaya Pravda objavila je da je prvi datum 14. lipnja kada je Trumpu rođendan, kao drugi mogući datum vide 4. srpnja kada je Dan neovisnosti SAD-a. Treću mogućnost vide da bi aneksija bila moguća uoči dana izbora za Zastupnički dom što bi bi aneksiju pomaknulo još nekoliko mjeseci.

