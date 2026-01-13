Medvedev šokirao izjavom o Grenlandu: 'Mogao bi se pripojiti Rusiji. Trump, požuri...'

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev kazao je da bi stanovnici Grenlanda mogli glasati za pridruživanje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump brzo ne poduzme mjere kako bi pripojio taj arktički otok, izvijestila je u ponedjeljak ruska agencija Interfax, a prenio Reuters.

"Trump se mora požuriti. Prema neprovjerenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi Grenland od 55.000 stanovnika mogao glasati za pridruživanje Rusiji", ustvrdio je Medvedev i dodao: "I to je to, nema novih malih zvjezdica na američkoj zastavi", referirajući se na zvjezdice koje predstavljaju američke savezne države.

Trump je ustrajan da SAD trebaju preuzeti kontrolu nad Grenlandom, samoupravnim danskim teritorijem, tvrdeći da mora biti u posjedu Washingtona kako bi odvratio Rusiju i Kinu da strateški okupiraju teritorij bogat mineralima u budućnosti, kazavši da američka prisutnost ondje nije dovoljna.

Burno oko arktičkog otoka

Američki predsjednik rekao je da njegov položaj i resursi čine Grenland vitalnim za nacionalnu sigurnost, što je izazvalo oštre reakcije u Danskoj, na Grenalndu, ali i ostatku Europske unije.

Iako Rusija ne polaže pravo na Grenland, dugo je pratila stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj na sjevernoatlantskim rutama i prisutnost velikog američkog vojnog i svemirskog nadzornog objekta.

Velika Britanija rekla je u nedjelju da su rasprave s drugim NATO članicama o odbijanju ruske aktivnosti na Arktiku "uobičajene", nakon medijskih izvješća o tome da je London u pregovorima s europskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenland.

Novine kažu da su britanski dužnosnici započeli pregovore s Njemačkom, Francuskom i drugim zemljama o planovima koji bi mogli uključivati slanje britanskih vojnika, ratnih brodova i zrakoplova kako bi zaštitili Grenland od Rusije i Kine.

