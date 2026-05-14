Ruski borbeni zrakoplov ispustio bombu na prugu na svom teritoriju, jedna osoba ozlijeđena

Ruski borbeni zrakoplov tijekom borbene misije izbacio je visokoeksplozivnu aviobombu na željezničke tračnice u Jakovljevskom okrugu u ruskoj Belgorodskoj oblasti, pri čemu je došlo do iskliznuća električnog vlaka iz tračnica, piše Ukrainska Pravda.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov izjavio je da je električni vlak koji je prometovao na relaciji Razumnoje–Tomarovka iskočio iz tračnica zbog toga što je nedostajalo oko dva metra pruge.

U trenutku nesreće u vlaku je bilo 15 putnika. Jedna žena je ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Gladkov je isprva naveo da je do iskliznuća možda došlo zbog eksplozije na željezničkoj pruzi, no kasnije je tu verziju uklonio iz svoje objave.

Na mjesto događaja upućeni su stručnjaci za razminiranje ruskog Ministarstva obrane. Oni su uklonili i deaktivirali bombu FAB-500, koja će potom biti prevezena na poligon radi uništenja.

Astra je izvijestila da su ruske snage od početka 2026. godine najmanje 24 puta ispuštale aviobombe na ruske i okupirane ukrajinske regije. Slični incidenti zabilježeni su i ranije.

U studenom 2024. ruski zrakoplov bacio je bombu na školu u selu Bykovka u Jakovljevskom urbanom okrugu u Belgorodskoj oblasti. Ubojno sredstvo probilo je krov škole i završilo u učionici na drugom katu.