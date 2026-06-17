Rusi pucali s moćnog 'Gregoroviča' na turiste: 'Vidjeli smo ćirilična slova'

Ruski ratni brod Admiral Grigorovič ispalio hice upozorenja prema jedrilici britanskog bračnog para u kanalu La Manche između Velike Britanije i Francuske.

Na jedrilici Bright Future bio je bračni par Jane (68) i Alan (70) Kelvey koji su ispričali trenutke straha, prenosi DailyMail.

Par tvrdi da nije učinio ništa pogrešno te da je reakcija ruske posade bile potpuno nepotrebna. "Nismo se kretali prema njima, bili smo na sigurnoj udaljenosti. Ali, počeli smo se sve više udaljavati od njih", tvrdi Jane.

Plovili su iz Lymingtona prema francuskom Cherbourg-en-Cotentinu kada su u utorak ujutro primijetili rusku fregatu udaljeno oko 500 metara. "Kako smo se približavali, vidjeli smo ćirilična slova sa strane. Bili smo oko 400 ili 500 metara udaljeni, bio je na našoj desnoj strani, bio je nepomičan. Nije bio izgubljen", opisuju te dodaju kako se brod nije pojavljivao na automatskom identifikacijskom sustavu, nije imao jasno istaknutu zastavu te ih posada nije pokušavala kontaktirati radiovezom.

"Kad smo se približili, oglasili su se s pet signala sirenom, što znači: 'Jeste li nas vidjeli?'", no iako su jedrilicom manevrirali dalje od ratnog broda, začuli su i ono za što vjeruju da je bio "hitac upozorenja u zrak".

Događaj opisuju kao zastrašujuć i nadrealan, a Jane opisuje: "Čučnula sam. Nisam mislila da je naša sigurnost u opasnosti, ali svakako je bilo neobično. Dok smo isplovili, rekli smo jedno drugome: 'Što se, dovraga, upravo dogodilo?'"

Ministarstvo tvrdi drugačije

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi drugačije. Prema njihovoj verziji, britanska jedrilica plovila je "opasnom rutom" prema ratnom brodu i približila se na oko 150 metara. Ruska strana navodi da su posadi jedrilice slali radijske poruke, pa tek onda zvučne signale i signalne rakete.

"Posada fregate Admiral Grigorovič djelovala je sukladno međunarodnim pomorskim propisima i poduzela sve potrebne mjere da spriječi incident", opisuju te dodaju da su tek na kraju ispalili hice upozorenja kako bi spriječili mogući sudar.

Iako Kelveyjevi odbacuju te tvrdnje, britansko Ministarstvo obrane potvrdilo je da je ruski brod ispalio hice upozorenja nakon pokušaja kontaktiranja britanskog plovila. Priopćili su da signali nisu bili usmjereni prema jedrilici te nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete. Britanska mornarica nadzirala je ruski brod, a posadi jedrilice je pružena pomoć.

Incident se dogodio 20 nautičkih milja južno od otoka Wight, izvan britanskih teritorijalnih voda. Nakon svega, britanska jedrilica Bright Future nastavila je plovidbu i pristala u Cherbourg-en-Cotentinu. Par, unatoč šoku, nastavlja svoje dvomjesečno jedrenje.

Fregata Admiral Grigorovič, koja pripada ruskoj Crnomorskoj floti, već se neko vrijeme nalazi u blizini britanskih voda.

Drugi incident u posljednjih 72 sata

Ovo je drugi incident povezan s ruskim brodom u kanalu u posljednjih 72 sata. U nedjelju su britanske vlasti zaplijenile tanker Smyrtos, za koji se sumnja da je dio ruske mreže za prijevoz nafte unatoč sankcijama. Kapetan tankera, indijski državljanin Ajay Pant, uhićen je i optužen za kršenje britanskih sankcija Rusiji. Iako su se ta dva incidenta dogodila u kratkom razmaku, obrambeni stručnjaci upozoravaju da ih se ne treba povezivati.

Istodobno su se čelnici skupine G7 sastali u francuskom Évian-les-Bainsu, gdje su razgovarali o ratu u Ukrajini i pritisku na Rusiju. Francuski dužnosnici nisu potvrdili detalje zatvorenih razgovora, ali su rekli da su čelnici raspravljali o najnovijim ruskim napadima te da su ih svi ocijenili neprihvatljivima i protivnima međunarodnom pravu.