Orbanova Rubikova kocka: Sada je puno jasnije zašto ga je tako teško pobijediti...

Mađari će 12. travnja izaći na birališta na onome što će vjerojatno biti najznačajniji izbori u zemlji od pada komunizma. Ali, neće glasati u poštenom natjecanju.

Za to se pobrinuo premijer Viktor Orbán, koji je izbornu situaciju snažno preokrenuo u svoju korist usred 'puzajućeg otimanja države" koje se postupno događalo tijekom njegovih godina na vlasti, piše Politico.

Orbánova taktika nije drska kao ona ruskog predsjednika Vladimira Putina. On, naime, ne brani ozbiljnim protivnicima da se kandidiraju ali, njegovi suparnici tvrde da je i dalje stvorio izuzetno nepravednu prednost za svoju stranku Fidesz. Uglavnom kroz manipulirane izborne jedinice, gušenje slobode medija i kupovanje glasova.

Već viđena drama

Unatoč tome što neovisni anketari mjesecima izvještavaju da stranka Tisza desnog centra, koju vodi oporbeni vođa Péter Magyar, uvjerljivo vodi, Orbána će biti vrlo teško pobijediti jer se stvarnost toga kako mađarski izbori funkcioniraju na terenu uvelike razlikuje od trendova u anketama.

Orbán je u svojih 16 godina na vlasti zadržao potpunu kontrolu nad pravilima koja reguliraju izbore i usavršio ih je sukladno političkim okolnostima i prirodi oporbe. Sve kako bi svojoj stranci dao sistemsku prednost, što odražava i "njegovu volju za pobjedom pod svaku cijenu“, rekla je Zsuzsanna Szelényi, bivša zastupnica Fidesza, koja se razišla s Orbánom kada je on stranku promijenio iz liberalizma u neliberalizam.

Već smo vidjeli ovu dramu. Prije izbora 2022., također se očekivalo da će oporbene stranke dobro proći formiranjem zajedničkog fronta protiv Orbána - ali Fideszova ukorijenjena prednost na kraju mu je omogućila da osvoji izuzetno važnu dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Izborna Rubikova kocka

Kim Lane Scheppele, profesorica na Sveučilištu Princeton i stručnjakinja za mađarske izbore, je rekla:

"Orbánova Mađarska pokazuje kako autokrati mogu legalno namjestiti izbore, koristeći svoju parlamentarnu većinu za izmjenu zakona kako bi neutralizirali bilo koju strategiju koju oporba usvoji kako bi ih pokušala pobijediti.“

Mađarske izbore usporedila je s vražjom slagalicom - stvarnom Rubikovom kockom koju samo dizajneri složene zagonetke znaju složiti.

"Velik dio Orbánovih izbornih uspjeha proizlazi iz izbornog sustava osmišljenog kako bi osigurao njegovu pobjedu“, dodala je.

Dok se oporbeni aktivisti nadaju da će ovaj put riješiti Orbánovu Rubikovu kocku i otključati novu budućnost za zemlju, oni i izborni analitičari strepe da će Orbán ipak uspjeti ostvariti petu uzastopnu izbornu pobjedu.

Orbán je, naime, 2014. i 2018. osvojio parlamentarnu nadmoć s manje od polovice glasova naroda zahvaljujući izbornom okviru koji je bio naklonjen Fideszu.

Može li to ponovno učiniti?

'Prekrojene' izborne jedinice

Nakon što je pobijedio na posljednjim poštenim izborima u Mađarskoj 2010., Orbán je brzo krenuo u postavljanje temelja za svoje sljedeće pobjede.

Smanjio je veličinu parlamenta i preraspodijelio zemlju u 106 izbornih jedinica s jednim zastupnikom koje se znatno razlikuju po veličini. Veće izborne jedinice nalaze se u uporištima oporbe; manje u okruzima lojalnim Fideszu. Dodatna 93 mjesta biraju se proporcionalnim izborom, korištenjem stranačkih lista.

Razlike u veličini biračkih jedinica krše standarde Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi.

U najnovijem izvješću organizacije istaknuta je zabrinutost zbog manipuliranja izbornim jedinicama "u korist vladajuće stranke" i naglašava se njihova nejednaka veličina.

Mađarska vlada odbacuje te tvrdnje i tumači ih kao odraz demografskih promjena.

Zarobljeni mediji

Mnogi birači, posebno u ruralnim područjima, vide ili čuju samo one izborne poruke koje oblikuje vlada. Oporba jedva dobiva pristup. Orbán, naime, ima gotovo potpunu kontrolu nad medijima.

Od 2010. država je prestala objavljivati ​​oglase u ključnim novinskim kućama, a privatni oglašivači upozoreni su da prekinu veze s novinskim kućama koje nisu prijateljski nastrojene prema Fideszu ili će se suočiti sa smanjenjem svog vladinog poslovanja.

Neovisni mediji počeli su propadati, jer su se već borili s porastom popularnosti interneta, a Orbánovi poslovni suradnici uletjeli su i kupovali medije jeftino.

"Ako nemate slobodne medije, na kraju je stvarno teško imati slobodne izbore“, rekla je Tineke Strik, nizozemska zastupnica u Europskom parlamentu iz Zelenih.

Mađarska se približila izbornoj autokraciji, naveo je Europski parlament u svom izvješću iz studenog prošle godine.

Zoltán Kovács, mađarski državni tajnik za međunarodnu komunikaciju, je to osporio: "Svaka tvrdnja da u Mađarskoj postoji monopol javnog mnijenja bila bi potpuno lažna."

Izborni turizam

Uoči izbora 2022., bilo je jasno da će Orbána izazvati uglavnom ujedinjeni savez oporbenih stranaka. Stoga je u studenom 2021. legalizirao je ono što je nazvano "birački turizam" - dopustio je Mađarima da se registriraju za glasanje bilo gdje u zemlji, čak i ako ne žive u tom okrugu.

"Fidesz ima vrlo dobre interne ankete i vrlo detaljne baze podataka. Zapravo je ilegalno prikupljati mnogo osobnih podataka o biračima, ali Fidesz to radi desetljećima, tako da ima mogućnost premještanja birača u okruge za koje se Fidesz boji da bi ih mogao izgubiti“, rekla je Scheppele.

Mađarski helsinški odbor, nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima, upozorio je da zakon o biračkom turizmu "stvara rizik da će se više birača ponovno registrirati u pojedinačnim izbornim jedinicama gdje se očekuje vrlo tijesna utrka, s namjerom da se preokrene ishod izbora.“

Dijaspora i glasanje poštom

U potrazi za dodatnim glasovima i mjestima uoči izbora 2014., Orbán je ponudio državljanstvo i pravo glasa za, prema procjenama, 2 milijuna etničkih Mađara koji žive u susjednim zemljama.

Tijekom godina, stotine tisuća onih koji žive na teritoriju koji je bio dio Mađarske prije Prvog svjetskog rata prihvatile su tu ponudu. Oko 90 posto tih birača glasa za Fidesz, koji je u njihove zajednice uložio stotine milijuna eura.

A s gotovo 500.000 registriranih glasača, od njih ukupno 8 milijuna, oni mogu napraviti razliku.

Štoviše, glasanje za Mađare iz bližeg inozemstva je vrlo jednostavno - mogu glasati poštom.

"Dokazano je da postoje organizacije blisko povezane s vladajućom strankom koje su skupljale te glasove, znate, omotnice i glasačke listiće kako bi ih proslijedile dalje. To je dokumentirano“, rekao je Péter Kramer, iskusni promatrač izbora koji je radio za EU.

Za mađarske iseljenike iz udaljenijih krajeva, uglavnom mlađe i sklonije oporbi, glasanje je teže - moraju glasati u veleposlanstvima i konzulatima te proći niz provjera.

Rezultat je visoka visoka izlaznost od oko 50 posto kod Mađara iz bliskog inozemstva dok je izlaznost kod Mađara u iseljeništvu niska, oko 20 do 25 posto.

Glas za krumpir ili 26 eura

A kada ništa ne upali, tu je i otvorena kupovina glasova.

Taj fenomen se na mađarskom ponekad naziva "Krumpliosztás" ili "distribucija krumpira". Kritičari, naime, tvrde da se ponekad doslovno dijeli hrana siromašnijim okruzima poput romskih zajednica.

U 2020. je krajnje desničarski zastupnik kažnjen jer je bacio vreću krumpira na Orbánov stol, optužujući ga za kupovinu glasova.

Tijekom prošlih izbora, Koalicija Čist glas - savez četiriju mađarskih nevladinih organizacija - izjavila je da je primila brojne pritužbe na nepravilnosti, uključujući i nuđenje 10.00 mađarski forinti biračima (26 eura) za njihov glas.

Koalicija je rekla da su kao poticaj ponuđeni i meso i druga roba.

Optužbe su se pojavile i uoči ovogodišnjih izbora. Neovisni novinari tvrde da postoji raširena kupnja glasova i pritisak na birače u ruralnim zajednicama. Očevici su tvrdili i da je Fidesz nudio novac u zamjenu za glasove.

"Mogu vam reći da, ako se u pozadini događa zlouporaba ili bilo kakva vrsta prijevare, sve lokalne i nacionalne vlasti imaju priliku to istražiti“, ustvrdio je Kovács.

