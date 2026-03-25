Trump mu kliče, a Putin šalje pojačanja! Svi su ludi za 'Titom novog doba': 'Glasajte za njega!'

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj američki predsjednik Donald Trump u svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social dao je podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbánu.

"Vrlo cijenjeni premijer Mađarske Viktor Orbán uistinu je snažan i moćan vođa, s dokazanim rezultatima i iznimnim postignućima. On neumorno radi za svoju veliku zemlju i svoj narod, koje voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države.

Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, poticanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguravanju ZAKONA I REDA! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dosegnuli su nove razine suradnje i iznimnih rezultata tijekom moje administracije, velikim dijelom zahvaljujući premijeru Orbánu", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Foto: screenshot truth social

Trump: 'Glasajte za Orbana'

Trump u svojoj objavi o mađarskim izborima piše kako je ponosan na Orbana.

"Veselim se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje dodatno napredovale na ovom izvanrednom putu uspjeha i suradnje. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je to učiniti ponovno.

Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: IZAĐITE NA IZBORE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBÁNA. On je pravi prijatelj, borac i POBJEDNIK i ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske, VIKTOR ORBÁN NIKADA NEĆE IZNEVJERITI VELIKI MAĐARSKI NAROD. UZ NJEGA SAM DO KRAJA", dodao je Trump.

Unatoč svemu, dva i pol tjedna prije izbora, većina anketa pokazuje da Orbán zaostaje za vođom oporbe Peterom Magyarom, šefom stranke Tisza. To upućuje na to da bi Orbánova 16-godišnja vladavina i utjecaj na konzervativni pokret mogli biti pri kraju.

Potpora i iz Kremlja

Pisali smo ranije kako je Kremlj odobrio tajnu internetsku kampanju da bi pomogao mađarskom premijeru uoči nadolazećih parlamentarnih izbora. Sve je prije dva tjedna doznao Financial Times (FT).

FT se poziva na osobe upoznate s planom i ističe da je ruska konzultantska tvrtka Social Design Agency, koja je inače već pod sankcijama Zapada, pripremila plan za povećanje potpore Orbanovoj vladajućoj stranci Fidesz.

Strategija se zasniva na tome da mađarski influenceri na društvenim mrežama objavljuju poruku koje su prethodno osmišljene u Rusiji, s ciljem da Orbana prikažu kao jedinog lidera koji može braniti suverenitet Mađarske i njezin međunarodni položaj.

Također, mađarsku javnost uzdrmao je i rad istraživačkog novinara Szabolcsa Panyija s portala Vsquare, koji se domogao izvora iz europskih obavještajnih službi te objavio da je tročlani tim ruskih 'polittehnologa' doputovao u Mađarsku kako bi pomogao Orbánu da ponovno pobijedi na izborima 12. travnja.

U Rusiji se „polittehnolozima" nazivaju politički savjetnici koji već desetljećima organiziraju Putinove izborne pobjede.

