Svjedoci Orbánove transformacije do ljubitelja Rusije: 'Nije se promijenio preko noći'

Suzsanna Szelényi se sjeća da je Viktor Orbán bio taj koji je Rusima rekao da odu iz Mađarske.

Bila je 1989, padala je 'željezna zavjesa', a Orbán je bio angažiran da održi govor povodom ponovnog uhićenja poslijeratnog premijera Imrea Nagyja, koji je vodio mađarsku revoluciju protiv Sovjeta 1956. i koji je zbog pogubljen.

Szelényi je tada bila dio počasne straže prilikom ponovnog pokopa. Prisjetila se kako je čovjek - koji će postati najdugovječniji premijer njezine zemlje - izašao na pozornicu i pozvao na povlačenje sovjetske vojske.

Od liberalnog vođe do neliberala

"Ako vjerujemo u vlastitu snagu, sposobni smo okončati komunističku diktaturu. Ako smo dovoljno odlučni, možemo prisiliti vladajuću stranku da se podvrgne slobodnim izborima“, rekao je Orbán.

Nije bilo naznaka da će Orbán jednog dana postati zastupnik tada vladajuće stranke Fidesz.

Od nekad liberalnog vođe koji poziva Mađarsku da se odvoji od Moskve, mađarski premijer postao je samozvani zagovornik neliberalizma i najbolji prijatelj Kremlja u Europi. Čovjek na kojeg ruski predsjednik Vladimir Putin može računati.

Promjena u nekoliko faza i prekretnica

Uoči ključnih mađarskih izbora 12. travnja, Orbán je blokirao europski paket kredita od 90 milijardi eura za koji Kijev. U međuvremenu, mađarski ministar vanjskih poslova nedavno je morao objašnjavati zašto je tijekom europskih sastanaka prosljeđivao povjerljive informacije Kremlju.

"To se događalo tijekom vremena, s nekoliko faza i prekretnica, svaki korak logično i neizbježno vodi do sljedećeg", ispričala je Szelényi za Politico uz šalicu hladnog čaja u kafiću na Dunavu.

"Proruska stvar je vjerojatno najviše iznenađujuća, ali on se nije promijenio preko noći", dodala je.

Učiniti Mađarsku ponovno velikom

Kada su 1990. u Mađarskoj održani prvi slobodni izbori, Orbán i Szelényi bili su među 22 člana Fidesza koji je tada bio liberalno-centristička skupina antikomunističkih studenata i intelektualaca, izabranih u Nacionalnu skupštinu.

Orbánova transformacija započela je nedugo nakon toga, rekla je Szelényi.

Iste godine izabran je za predsjednika stranke i brzo je stekao potpunu dominaciju nad Fideszom. Krenuo je u potiskivanje neistomišljenika, prisjetila se.

Szelényi je napustila Fidesz četiri godine kasnije, kada je Orbán naglo promijenio ideološki stav stranke s liberalnog na nacionalno konzervativni.

"Oni koji su ostali, bili su homogeniji, odaniji njemu. Od tada, priča stranke i Orbána su jedno“, rekla je.

Politički oportunizam

Orbánova transformacija dogodila se u koracima.

Nakon mandata premijera, proveo je osam godina u oporbi i činio sve da opstruira postupke u Nacionalnoj skupštini te da sabotira tadašnju socijalističko-liberalnu vladu.

Nakon što je ponovno preuzeo najvišu dužnost u zemlji 2010., odlučio je da više nikada neće izgubiti.

Prepisao je Ustav, promijenio važne zakone kako bi smanjio demokratsku ravnotežu, oslabio medije i neovisnost pravosuđa te naginjao izborno polje u svoju korist.

Szelényi vjeruje da je prva faza Orbánove transformacije - početni ideološki pomak - bila potaknuta osobnom ambicijom. Odnosno, njegovom "voljom za moći".

Procijenio je da će stranka imati bolje izborne šanse na manje gužvovitom konzervativnom kraju političkog spektra, gdje je glavna desničarska stranka bila u kaosu i padu.

Putinova Rusija kao model

Orbánov nagib prema Rusiji bio je sporiji, ali ne i manje izražen.

Značajan je bio trenutak 2014., kada je Orbán potpisao sporazum s Kremljom o ogromnom zajmu za proširenje mađarske nuklearne elektrane Paks II.

Sporazum nije signalizirao samo pragmatično oslanjanje na Moskvu, već i početak susreta ideoloških umova.

Šest mjeseci kasnije, iznio je svoj plan izgradnje "neliberalne države" temeljene na nacionalnim i tradicionalnim kršćanskim vrijednostima, izričito navodeći

Putinovu Rusiju kao model. Što je značajno, s obzirom da je 2007. "u govoru stranačkim radnicima rekao da je Rusija u osnovi carstvo i uvijek želi gurati druge obližnje zemlje te da joj se nikada ne može vjerovati", primijetila je Szelényi.

Međunarodne ambicije

I drugi mađarski premijeri nastojali su njegovati bliže ekonomske odnose s Rusijom, ali pod Orbánom, gospodarska suradnja ne samo da je ubrzala, već se pretvorila u snažnije političke veze.

Govorio je o "istočnom otvaranju"“, tvrdio je da je važno da Mađarska poboljša odnose ne samo s Rusijom, već i s Kinom i Turskom kako bi uravnotežila odnose sa Zapadom.

A 2019., kada je većina srednje Europe održala velike komemoracije povodom 30. obljetnice pada Berlinskog zida, događaji pod pokroviteljstvom Budimpešte bili su primjetno prigušeniji.

Péter Molnár - Orbánov kolega iz studentskih dana i također bivši zastupnik Fidesza - rekao je, Orbánov put od ruskog neprijatelja do prijatelja odražava njegove međunarodne ambicije.

Neumorna želja za uspjehom

"Orbán ne može Mađarsku ponovno učiniti velikom“, rekao je Molnár, referirajući se na to kako je zemlji nakon Prvog svjetskog rata otkinuto oko dvije trećine teritorija. "Ali možda misli da je može ponovno učiniti većom."

Sa svakim sukobom između Budimpešte i Bruxellesa, odnos Mađarske s Putinom samo se zagrijavao, baš kao što će se kasnije zagrijavati i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Molnár, sada akademik i prvak slam poezije, ističe Orbánovu neumornu želju za uspjehom, dok pažljivo bira riječi i koristi pridjev "marljiv" kako bi opisao mladog Orbána, njegovu odlučnost, sposobnost za naporan rad i pažnju prema detaljima.

Mladi Orbán, prisjeća se njegov fakultetski kolega, išao je na ilegalne podzemne plesove koji su predstavljali oblik pobune mladih, koje je često nadzirala državna sigurnosna policija.

Unatoč malom interesu za umjetnost i književnost, Orbán je čak želio sudjelovati u izvedbi djela "Kako se gospodin Mockinpott izliječio od svojih patnji" njemačkog pisca Petera Weissa - satire o borbama običnog čovjeka u opresivnom društvu.

Bio bi liberal, da se to isplatilo

Poput Szelényi, Molnár je rekao da u to vrijeme nije bilo ničega što bi nagoviještalo Orbánovo kasnije političko putovanje od liberalizma do europskog miljenika MAGA-e. Osim što je bila prisutna ogromna ambicija.

"Mislim da ga to tjera da ide u smjerovima u kojima misli da može steći moć. Da je politička konstelacija bila takva da to nudi liberalni put, vjerojatno bi ostao liberal", primijetio je.

S tom se tvrdnjom slaže i politički novinar Pál Dániel Rényi koji je napisao Orbánovu biografiju.

"Mislim da ga fascinira sama moć. Mislim da ga to najviše pokreće. Da živimo u vrijeme kada je liberalizam u usponu, bio bi liberal“, potvrdio je i ovaj novinar.

Fasaciniran Republikancima i Berlusconijem

Orbán je "90-ih shvatio da će mu biti nacionalist, biti konzervativac, dati više slobode u tome kako može vladati, kontrolirati i graditi zajednice. Lakše je graditi zajednice u Mađarskoj ako ste tradicionalist. A 1990-ih je postojala ogromna socijalistička stranka i prilično jaka liberalna stranka, dok se konzervativna stranka, MDF, raspadala", rekao je Rényi.

"Bilo mu je očito da se mora pomaknuti udesno kako bi zauzeo politički prostor", dodao je.

Orbán je na tom putu proučavao desničarske uzore u inozemstvu. Tijekom putovanja u SAD početkom 1990-ih, zainteresirao se za političku infrastrukturu Republikanske stranke. Fascinirao ga je i bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi.

"Berlusconijev primjer bio je vrlo važan za Orbána. Način na koji je prakticirao konzervativizam, način na koji je oblikovao stranku koju je osnovao oko sebe, kolokvijalni jezik koji je usvojio kako bi ga prosječni muškarac i žena mogli razumjeti, te njegova fuzija nogometa i politike i politički instrumentalizam igre", primijetio je Rényi.

Neprijateljstvo EU-a

Poput Berlusconija, koji je bio vlasnik nogometnog kluba AC Milan, Orbán je osnovao omladinsku akademiju u svom rodnom gradu Felcsútu, koja se pretvorila u nogometni tim sa stadionom od 4000 mjesta.

Također, "Orbán završava svoje govore s előre magyarország - ili 'naprijed Mađarska' - u jasnom odavanju počasti Berlusconiju, čija se stranka zove Forza Italia“, rekao je Rényi.

Prema mišljenju Franka Furedija, Orbánovog saveznika koji vodi briselsku podružnicu mađarskog vladinog kolegija Matijaš Korvin, EU je zapravo taj koji se promijenio - postao je liberalniji i asertivniji u potkopavanju nacionalnog suvereniteta zemalja članica.

"Mislim da bi Orbán svoje putovanje vidio kao besprijekornu tranziciju. Mislim da je u određenom trenutku neprijateljstvo EU-a imalo važan utjecaj na njegov pogled. Morate se sjetiti da je vođa kojeg je zamijenio u Budimpešti bio dečko EU-a. I Bruxelles je bio jako uzrujan što je izgubio izbore od Fidesza 2010. Mislim da je to ključna dinamika“, rekao je Furedi.

Stop 'diktatima'

Furedi je također kao prekretnicu istaknuo Orbánov odgovor na izbjegličku krizu 2015.

"Do tada, Orbán je bio sumnjičav u establišmentu EU-a, ali je i dalje bio toleriran. Međutim, kada se sukobio s migracijskom politikom koju je prihvatila Europska komisija, tolerancija je ustupila mjesto neprijateljstvu. To što mnoge države članice sada usvajaju Orbánov pristup masovnim ilegalnim migracijama znači da je iz perspektive Komisije sve što Orbán čini neoprostivo“, rekao je.

Prema tom tumačenju, i prema Orbánu, Bruxelles je zamijenio Rusiju kao "okupacijska" silu Mađarske.

U svojim izbornim kampanjama od 2010. Orbán je često prikazivao Mađarsku kao zemlju pod opsadom, raspirujući sliku trajne prijetnje od većih susjeda, nadnacionalnih ili mračnih financijskih sila.

U govoru iz 2011. rekao je: "Godine 1848. neće nam diktirati Beč, a 1956. neće nam diktirati Moskva. A sada nam neće diktirati Bruxelles ili bilo tko drugi."

To je i dalje radna strategija.

