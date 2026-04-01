Mađarska je pred ključnim izborima, a Orbanu se jako loše piše...

Mađarska stranka desnog centra Tisza povećala je svoju prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora 12. travnja, pokazale su dvije ankete javnog mnijenja u srijedu, iako je značajan udio birača još uvijek neodlučan.

Nacionalist Orban suočava se s najvećim izazovom nakon 16 godina na vlasti, iako je ishod izbora i dalje neizvjestan zbog mnogih neodlučnih birača, pokazuju ankete javnog mnijenja.

Stranka desnog centra Tisza, koju predvodi bivši vladin insajder Peter Magyar, ima podršku 56 posto odlučnih birača, u odnosu na 53 posto početkom ožujka. Fidesz podržava 37 posto birača, u odnosu na 39 posto prije tri tjedna, pokazala je anketa tvrtke 21 Research Centre.

Oko 26 posto ispitanika nije znalo koga bi podržalo.

Anketa provedena između 23. i 28. ožujka na uzorku od 1500 ispitanika pokazala je da Tisza ima 19 postotnih bodova prednosti nad Fideszom, u odnosu na 14 postotnih bodova prednosti u ranijoj anketi. Anketa, koju je prenio portal 24.hu, pokazala je da Tiszu podržava 40 posto svih birača, a Fidesz 28 posto.

Značajan udio neodlučnih

Druga anketa koju je provela tvrtka Zavecz Research, a objavljena je u utorak, pokazala je da je Tisza povećala svoju prednost na 13 postotnih bodova među odlučnim biračima u usporedbi s 12 u veljači.

Anketa provedena između 24. i 28. ožujka pokazala je da 51 posto birača podržava Tiszu, u odnosu na 50 posto u veljači. Fidesz ima podršku 38 posto birača, kao i mjesec ranije.

Zavecz je naveo da anketa daje 39 posto podrške Tiszi među svim biračima, a Fideszu 31 posto. Anketa je provedena na uzorku od 1000 ljudi, a 20 posto ispitanika bilo je neodlučno.

Magyar je rekao da će njegova stranka Tisza suzbiti korupciju, osloboditi blokirane milijarde eura iz Europske unije za poticanje gospodarstva i čvrsto usidriti Mađarsku u Europsku uniju i NATO.

Iako većina anketa pokazuje Tiszinu prednost, Fidesz ukazuje na druga istraživanja koja mu i dalje daju šanse na putu do pobjede. No protivnici kažu da su ih uglavnom provodili instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom.

21 Research Centre ‌i Zavech Research neovisni su od političkih stranaka i prikupljaju odgovore telefonskim pozivima i online upitnicima. Obje ankete pokazale su da bi uz Tiszu i Fidesz jedino još krajnje desna Naša domovina (Mi Hazank) mogla proći prag od pet posto potreban za ulazak u parlament.

21 Research Centre procjenjuje podršku za Našu domovinu na pet posto među odlučnim biračima, a Zavecz na četiri posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Šefica EU diplomacije odgovorila Orbanu: 'Hrvatska bi vam mogla pomoći, ali...'