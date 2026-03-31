Špijunski skandal trese Mađarsku: Svima je zastao dah od onoga što se događa

Predizborna kampanja u Mađarskoj već tjednima stvara nove napetosti. Gotovo svakodnevno donosi nove skandale – svaki neukusniji ili ozbiljniji od prethodnog. No, nakon najnovije afere čak i trezvenim promatračima u Mađarskoj zastaje dah, piše Deutsche Welle.

Mnogi govore o "najozbiljnijem političkom skandalu nakon promjene sustava 1989/90" i o "povratku diktaturi i komunističkim vremenima".

Prošli tjedan otkriveno je da je mađarska Služba za zaštitu ustavnog poretka (Alkotmányvédelmi Hivatal, skraćeno AH), jedna od pet tajnih službi u zemlji, navodno infiltrirala svoje ljude u oporbenu stranku Tisza kako bi spriječila njezin izlazak na izbore ili barem značajno umanjila njezine šanse. Služba je navodno pokušala regrutirati informatičare, koji upravljaju IT-sistemom stranke kako bi došla do internih podataka i iskoristila ih za manipulacije.

Operacija je, kako se tvrdi, započela u srpnju 2025. Tada je već bilo jasno da je stranka Tisza – koja trenutno ima značajnu prednost nad strankom Fidesz premijera Viktora Orbána – ozbiljna prijetnja njegovom sustavu pred parlamentarne izbore zakazane za 12. travnja.

Orbán je sve znao?

Ne postoje dokazi da je Orbán osobno naredio akciju. Ipak, malo je vjerojatno da za nju nije znao. Naime, Služba za zaštitu ustavnog poretka direktno je podređena uredu premijera i nadzire je šef njegovog kabineta Antal Rogán. Mađarska vlada nije demantirala optužbe, već pokušava akciju prikazati kao obranu od navodnog ukrajinskog špijunskog pokušaja – bez konkretnih objašnjenja.

Cijeli slučaj pokrenuo je jedan tekst istraživačkog portala Direkt36 objavljen u utorak (24. ožujka 2026.) Dan kasnije, poznati novinarski kolektiv objavio je i video-intervju na YouTubeu. U njemu Bence Szabó, visoki službenik Nacionalnog istražnog ureda (NNI), skoro sat i pol iznosi detalje slučaja.

Szabó je bio vodeći istražitelj Odjela za borbu protiv dječje pornografije na internetu. Nakon objave videa podnio je ostavku, a potom je i suspendiran. Prema njegovim riječima, njegova jedinica je u srpnju 2025. bila pod pritiskom tajne službe AH da pokrene istragu zbog navodne dječje pornografije i zaplijeni računalnu opremu kod dvije osobe. Brzo se pokazalo da oni nemaju veze s tim kaznenim djelom – već da upravljaju IT-sustavom stranke Tisza.

Politički motivirana operacija?

Pozadina akcije, čini se, bila je u tome što je Služba prethodno bezuspješno pokušala vrbovati te informatičare, pa se plašila da bi to moglo biti razotkriveno. Istovremeno je očito htjela dobiti pristup podacima stranke. Nakon zapljene opreme, podaci su zaista kopirani – vjerojatno bez zakonskog osnova.

U jesen 2025. dogodio se veliki incident: procurili su podaci iz aplikacije Tisze, uključujući oko 200.000 osobnih podataka njezinih pristalica. Vlada i Fidesz tada su za to optužili Ukrajinu, tvrdeći da su aplikaciju razvili ukrajinski IT-stručnjaci. Sada se pokazuje da bi iza svega mogla stajati manipulacija iz samog državnog aparata.

Nekada vodeći istražitelj za borbu protiv dječje pornografije Szabó u svom svjedočenju navodi da je upozoravao nadređene kako se radi o politički motiviranoj akciji, ali da je nailazio na ignoriranje ili odbijanje. Čak je, kako kaže, odbio naređenje da pronađe kompromitirajući materijal protiv nevinih osoba.

Kako nije imao podršku unutar sustava, obratio se medijima. „Položio sam zakletvu", kaže u videu. „Želim služiti svojoj domovini, a ne jednoj grupi ljudi ili nekoj stranci."

Fidesz 'nije spreman predati vlast'

Video je pogledalo oko dva i pol milijuna ljudi. Istraživački novinar András Pethő upozorava da slučaj otvara ozbiljna pitanja o neovisnosti i političkoj neutralnosti mađarskih institucija.

Politolog Miklós Sükösd uspoređuje današnju situaciju s krajem diktature 1989./90. i zaključuje: tadašnja vlast nije koristila tajne službe protiv opozicije kako bi ostala na vlasti – dok danas, prema njegovim riječima, Orbanova stranka Fidesz pokazuje da nije spremna na demokratsku smjenu vlasti.

Vlada Viktora Orbana slučaj, sada nazvan "mađarski Watergate", i dalje predstavlja kao borbu protiv ukrajinske špijunaže. Jedan od optuženih je, bez dokaza, proglašen ukrajinskim agentom. Vlada je čak objavila snimak ispitivanja 19-godišnjaka na Facebooku – što je presedan. A Szabóa se u međuvremenu tereti za izdaju i veleizdaju.

Uz to je pokrenut postupak i protiv istraživačkog novinara Szabolcsa Panyija, koji je pisao o rusko-mađarskim vezama, također uz optužbe da je „ukrajinski špijun“. On je te tvrdnje nazvao apsurdnim.

Zagonetna prijetnja

U kritičkom dijelu javnosti Benca Szabu slave kao „heroja". Lider Tisze Péter Magyar poručio je vladi: „Ako mu bude nedostajala samo dlaka s glave, narod će ustati.“

Sam Szabó kaže da se ne smatra herojem, već državnim službenikom koji je želio ostati vjeran zakletvi položenoj s ciljem da služi svojoj zemlji - Mađarskoj.

Viktor Orbán se nije direktno očitovao o aferi. U jednoj izjavi pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da „povuče svoje agente“- bez ikakvog pojašnjenja. Na kraju je, govoreći na skupu 29. ožujka 2026., uputio i zagonetnu prijetnju: „Imam još nekoliko metaka u šaržeru koje mogu iskoristiti."

