EU čeka rasplet: Ruši li se Viktor Orban i što zapravo donosi Peter Magyar?

Mađarski premijer Viktor Orban neće nedostajati većini europskih lidera ako izgubi izbore 12. travnja nakon što je blokirao ključne politike poput vitalne potpore Ukrajini, ali se ne očekuje ni da će njegov suparnik u slučaju pobjede u potpunosti promijeniti pristup Budimpešte Europi.

Većina anketa javnog mnijenja sugerira da bi Orbanova nacionalistička stranka Fidesz, na vlasti od 2010. godine, mogla izgubiti od Tisze, stranke desnog centra Petera Magyara.

Orban, koji održava prijateljske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i bliski je saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često je ljutio partnere iz EU-a, a nedavno je blokirao zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. "Ovo je bila kap koja je prelila čašu", rekao je jedan diplomat EU-a. "S naše strane, nada da ćemo urazumiti Orbana je nestala", dodao je.

Što ako Orban pobijedi ili izgubi?

Ako Orban izgubi vlast, diplomati iz više vlada EU-a nadaju se da će se zaustaviti mađarska blokada politika koje se kreću od zajma Ukrajini do sankcija protiv Rusije i nasilnih izraelskih doseljenika.

Ako Orban pobijedi i nastavi koristiti svoje pravo veta, neki dužnosnici očekuju da se stvori pritisak da se Mađarsku marginalizira.

"Čini se da 'više istog' više nije opcija za većinu zemalja EU-a", rekao je Reutersu bivši latvijski premijer Krisjanis Karins, koji je godinama sjedio s Orbanom za stolom na samitima EU-a. "Ako Orban ostane, morat ćemo promijeniti način na koji radimo", dodao je visoki europski dužnosnik. Glasnogovornik mađarske vlade nije odgovorio na upit Reutersa da iznese svoj stav.

'Svi se nadaju da će Orban izgubiti'

Reuters je razgovarao s više od desetak sadašnjih i bivših dužnosnika upućenih u odnose Europe i Mađarske o implikacijama izbora sljedećeg mjeseca za Europsku uniju. Govoreći pod uvjetom anonimnosti kako bi raspravljali o unutarnjoj politici u državi članici, mnogi su otvoreno izrazili svoje nezadovoljstvo Orbanom.

"Mislim da se svi nadaju da će Orban izgubiti", rekao je drugi diplomat EU-a. Europski dužnosnici dugo su zabrinuti zbog erozije demokratskih normi u Mađarskoj pošto je Orban konsolidirao izvršnu vlast, ograničio medijske slobode i aktivnosti nevladinih organizacija te vodio kampanje omalovažavanja Europske unije i njezinih politika.

Orban poriče optužbe za krah demokracije, predstavljajući se kao branitelj tradicionalnih kršćanskih vrijednosti Europe protiv otuđene liberalne elite. Ali bliske veze Orbanove vlade s Kremljom čak i poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022. dovele su do dubljeg raskola između Budimpešte i mnogih zapadnih prijestolnica.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je prošlog tjedna da je Orbanov veto na zajam Ukrajini čin "grube nelojalnosti" koji je naštetio ugledu i sposobnosti djelovanja EU-a.

Neće biti revolucije ako oporba pobijedi

Iako se mnogi u Bruxellesu nadaju novoj eri u odnosima s Budimpeštom u slučaju pobjede Tisze, prisutan je i oprez.

Vera Jourova, bivša zamjenica šefice Europske komisije, izjavila je za Reuters da bi pobjeda oporbe "obnovila šansu za jedinstvo u osnovnim sigurnosnim pitanjima" u bloku s 27 članica.

Ali Magyar, kojega u Bruxellesu pamte kao oštrog pregovarača dok je bio mađarski diplomat, još uvijek bi bio među najskeptičnijim glasovima o migracijama i mogućnosti pridruživanja Ukrajine Europskoj uniji, kažu dužnosnici.

"Imam vrlo malo iluzija o Magyarovom pogledu na svijet. Trebali bismo paziti da ne očekujemo previše", rekao je treći diplomat EU-a. "Razlika će biti više u tonu glasa nego u sadržaju", dodaje. "Magyar je iz iste političke obitelji (kao i Orban), nitko ne očekuje revoluciju", rekao je četvrti diplomat.

'Orban odbija poštivati standarde vladavine prava'

Magyar je rekao da želi čvrsto usidriti Mađarsku u EU i NATO, a posebno je zainteresiran za oslobađanje većine od otprilike 17 milijardi eura sredstava EU-a namijenjenih Mađarskoj. Ta sredstva je Bruxelles zamrznuo jer Orban odbija poštovati standarde vladavine prava.

"Ne očekujem promjenu od 180 stupnjeva (od vlade na čelu s Magyarom) u odnosima s EU, ali možemo očekivati ​​konstruktivniji odnos s Bruxellesom", rekao je Richard Demeny, analitičar think tanka Political Capital sa sjedištem u Budimpešti.

Savjetnik Magyara, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je istina da se njegova vlada ne bi puno razlikovala od Orbanove administracije po pitanju migracija i proširenja EU-a.

"Ali razlika je u tome što je Orban to iskoristio za ucjenjivanje (Europske unije) i zastupanje ruskih interesa. Mi ćemo zastupati mađarske interese", dodao je savjetnik.

