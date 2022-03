Deseti dan ruske invazije i rata u Ukrajini

Rusi formirali humanitarni koridor za izlazak civila iz Mariupolja

Rusi u mjestu Buča otvorili vatru na civile u automobilu

Rusi pune vlakove za Finsku

Johnson: Rusija će pjačati invaziju na Ukrajinu

Britanski objavještajni podaci o stanju na bojišnici u Ukrajini

8.21 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o stanju na bojištu u Ukrajini. Navode da su u posljednjih 24 sata ruske snage manje izvodile zračne napade i raketirale ciljeve nego prethodnih dana. Četiri grada su u okruženju ruskih snaga: Harkiv, Černihiv, Mariupolj i Sumi.

Britanci navode i kako Ruska vojska navjerojatnije napreduje prema lučkom gradu na jugu Ukrajine Mikolaivu. Očekuju da bi dio snaga mogao zaobići grad zbog važnijeg cilja - nastavka napada prema Odesi.

Rusi tijekom noći raketirali mnoge ukrajinske gradove

8.10 - Iako je proglašeno "provremeno primirje" u dva grada, tijekom noću Rusi su nastavili granatiranje i borbe u ostalim dijelovima zemlje, piše BBC. Ukrajinski mediji pišu da su raketirali grad na istoku države Sumi, koji je u okruženju ruskih trupa. Nekoliko eksplozija čulo se i u u Harkivu. Jedan stanovnik je na Twitteru napisao da je projektil pogodio željeznički kolodvor.

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se i u Kijevu, Žitomiru i Černihivu.

Formiran humanitarni koridor

7.51 - Rusi su formirali humanitarni koridor za izlazak civila iz Mariupolja. Objavili su da je od 8 sati po lokalnom vremenu nastupio prekid vatre kako bi se evakuirali civili koje su dogovorili ruski i ukrajinski pregovarači, prenosi RT. "Rusija je objavila prekid vatre u Mariupolju i Volnovahi kako bi civili napustili ove gradove", piše u ruskom ministarstvu obrane. Rusija i Ukrajina usuglasile su se na pregovorima u četvrtak da je potrebno uspostaviti humanitarne koridore i prekid vatre uz njih.

Mariupolj, strateška luka na istoku Ukrajine, pod opsadom je i "blokadom" i trpi "nemilosrdne napade" ruskih snaga, ustvrdio je u subotu gradonačelnik desetog dana ruske invazije. Ruska i ukrajinska strana trebaju održati treći krug pregovora za vikend. "Već pet dana, naš grad, nša obitelji i pola milijuan stanovnika trbi nemilosrdne napade", napisao je na Telegramu gradonačelnik Mariopulja Vadim Boičenko. Pozvao je na nastavak otpora. U gradu nema struje i vode i vlasti kažu da ne mogu evakuirati ranjene. Situaciju uspoređuju s opsadom Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu.

Napad na ukrajinske civile

7.50 - Ruske snage su u mjestu Buča kod Kijeva otvorile vatru na automobil s civilima. Prilikom napada ubijene su dvije osobe, žena i 17-godišnjakinja, dok su 4 osobe ozlijeđene, javlja Kyiv Independent. Ukrajinsko tužiteljstvo otvorila je istragu oko ovog napada kako bi utvrdilo je li počinjen ratni zločin.

Singapur sankcionirao Rusiju zbog 'ničim izazvanog napada' na Ukrajinu

5.50 - Singapur je u subotu najavio sankcije Rusiji kojima obuhvaća četiri banke i zabranjuje izvoz elektronike, računala i vojne opreme, što je rijedak potez tog azijskog financijskog središta kao odgovor na, kako je priopćio, "opasan presedan" Moskve u Ukrajini. Mali grad-država, međunarodno brodarsko središte, rijetko sam nameće sankcije, ali je priopćio da neće dopustiti izvoz predmeta koji bi mogli nanijeti štetu ili podčiniti Ukrajince ili pomoći Rusiji da započne cyber napade.

"Ne možemo prihvatiti kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta druge suverene države od strane ruske vlade", navodi se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova u kojem nije naveden vremenski okvir kada će sankcije stupiti na snagu. "Za malu državu poput Singapura, ovo nije teorijski princip, već opasan presedan. Zbog toga je Singapur oštro osudio ničim izazvan napad Rusije."

Ograničenja zabranjuju financijskim institucijama Singapura da posluju s ruskom središnjom bankom, kao i javnim dioničkim društvom VTB banke, korporacijskom bankom za razvoj i vanjske ekonomske poslove Vnesheconombank, javnom dioničkom bankom Promsvyazbank i bankom Rossiya. Mjere obuhvaćaju i kriptovalute.

Stručnjak za migracije očekuje priljev od 10 milijuna ukrajinskih izbjeglica u Europu

3.20 - Njemački stručnjak za migracije Gerald Knaus procijenio je da Europa može očekivati priljev od 10 milijuna ukrajinskih izbjeglica. "Rat ruskog predsjednika Vladimira Putina u Čečeniji rezultirao je protjerivanjem četvrtine Čečena", rekao je u subotu Knaus medijskoj skupini RND. Europa bi sada trebala očekivati slične brojke.

"Četvrtina Ukrajinaca je ekvivalentna broju od deset milijuna ljudi", objasnio je Knaus. S obzirom na trenutnu dinamiku rata, to je sasvim moguće, dodao je. Rekao je da je svoje izračune temeljio na tome kako Rusi vode ovaj rat. "U tjedan dana u EU je stiglo onoliko ljudi koliko u cijelom bosanskom ratu. Ova brzina pokazuje da se suočavamo s najbržom i najvećom izbjegličkom katastrofom u Europi od Drugog svjetskog rata", ustvrdio je Knaus.

Riga u znak prosvjeda preimenovala ulicu u kojoj se nalazi rusko veleposlanstvo

1.37 - Gradska uprava Rige odlučila je promijeniti naziv ulice u kojoj se nalazi rusko veleposlanstvo u znak prosvjeda zbog napada na Ukrajinu. Ulica će se od sada zvati "Ulica ukrajinske nezavisnosti" kako bi se izrazila „podrška herojskoj borbi ukrajinskog naroda”, objavila je u petak gradska uprava na Twitteru.

Odluka latvijske Rige uslijedila je nakon sličnog poteza litvanskog Vilniusa koji je dan ranije pristupnu cestu ruskom veleposlanstvu nazvao "Ulica ukrajinskih heroja". U oba grada također se konstantno održavaju prosvjedi i skupovi u blizini ruskih veleposlanstava otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu. Vilnius je još 2018. godine nazvao trg u javnom parku u blizini ruskog veleposlanstva po ubijenom oporbenom zastupniku te zemlje Borisu Nemcovu.

Zbog oštrih sankcija Rusi pune vlakove do Finske

1.03 - Jedna je to rijetkih preostalih ruta iz Rusije u EU. Vlakovi do Finske puni su Rusa koji misle da im je do zadnja šansa da izbjegnu učinak zapadnih sankcija. Nakon dvije godine pandemije, vlak pun ruskih putnika, koji je iz Sankt Peterburga krenuo u 6:40 sati ujutro, stigao je u Helsinki. "Odlučile smo otići što je prije moguće, budući da ne znamo kakva će situacija biti za tjedan dana" kazala je Moskvljanka Polina Poljakova za AFP.

Beata Juhtanova, njezina prijateljica i kolegica s kojom studira u Parizu, kamo su se i uputile, kazala je da je "teško putovati jer se sav prijevoz otkazuje". Vlak Allegro express, koji povezuje Sankt Peterburg i finsku prijestolnicu, trenutno je jedina otvorena željeznička trasa koja povezuje Rusiju i Europsku uniju. Malo je drugih načina izlaza iz zemlje otkad je zbog ruskog napada na Ukrajinu obustavljen zračni promet.

"Vlakovi iz Sankt Peterburga do Helsinkija rasprodani su idućih nekoliko dana", kazao Topi Simola, viši potpredsjednik finskog željezničkog prijevoznika VR. Kazao je da je broj putnika naglo porastao u subotu, dva dana nakon što je Moskva započela napad na Ukrajinu. Razlozi za troipolsatno putovanje na liniji koja prometuje dvaput dnevno drastično su se promijenili, kazao je Simola. "Prema prtljazi putnika primjećujemo da se sele."

Italija zaplijenila jahtu najbogatijeg Rusa

0.26 Talijanska policija zaplijenila je jahtu najbogatijeg Rusa Alekseja Mordašova, jednog od oligarha koje je Europska unija sankcionirala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Jahta "Lady M" duga 65 metara zaplijenjena je u talijanskoj luci Imperia, javlja Reuters. U istoj luci blokirana je i jahta Genadija Timočenka, još jednog ruskog milijardera bliskog Vladimiru Putinu.

Luksuzna plovila ruskih oligarha koji su se našli na listi sankcija već su zaplijenjena u Njemačkoj i Francuskoj. Po pisanju talijanskih medija, "Lady M" izgradio je američki brodograditelj Palmer Johnson 2013. Časopis Forbes piše da jahta vrijedi 27 milijuna dolara.

Mordašov je vlasnik metalurško-rudarskog konglomerata Severstala. Po Forbesu, 'težak' je 29,1 milijardu dolara što ga čini najbogatijim Rusom. Talijanski mediji pišu da ima vilu na Sardiniji vrijednu 66 milijuna eura. Zasad nije poznato je li mu policija zaplijenila i to imanje.

Johnson smatra da Putin namjerava ojačati svoju invaziju na Ukrajinu

0.25 - Britanski premijer Boris Johnson vjeruje da Vladimir Putin namjerava "udvostručiti" svoju invaziju na Ukrajinu jer ne vidi opciju izlaska nego namjerava "nastaviti s uništavanjem". U intervjuu za novine La Repubblica, Die Welt i El Pais, Johnson je opisao trenutak kada ga je usred noći probudila vijest o ruskom granatiranju nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini, rekavši da je europska sigurnost "jednako ugrožena" takvim napadom.

"Naša sigurnost je jednako uključena, jednako ugrožena takvim napadom. Sjećamo se što se dogodilo s Černobilom. Radioaktivni oblaci su se bili proširili po cijelom kontinentu, a koliko se sjećam i u Sjevernu Ameriku", rekao je Johnson. "Očito je da postoji rizik. Zabrinut sam kako ćemo zaustaviti katastrofu. Postoje i druga ukrajinska postrojenja i sigurno postoje druga ukrajinska radioaktivna odlagališta nuklearnog otpada", kazao je Johnson dodajući da se treba razmotriti na koji način surađivati s ciljem sprječavanja takve katastrofe.

Rekao je da je Putin podcijenio spremnost Ukrajinaca da se bore i brane svoju zemlju, kao i predsjednika Zelenskog. "Putin je također podcijenio jedinstvo Zapada. Vlade svih zemalja predstavljenih za ovim stolom stvarno su radile zajedno, vrlo učinkovito, kako bi proizvele paket ekonomskih sankcija koji je imao vrlo značajan učinak na Rusiju", dodao je.

Johnson je rekao kako se čini da je Putin spreman nastaviti s "uništavanjem" Ukrajine. "Čini mi se kao da je Vladimir Putin odlučio, i jasno je iz onoga što se događa, da se odlučio udvostručiti (uništavanje). On ne vidi izlaz iz slijepe ulice u kojoj se nalazi, osim na način da nastavi s uništavanjem i satiranjem nedužnog stanovništva u nedužnim europskim gradovima", kazao je.

"Ne smijemo prihvatiti narativ Vladimira Putina da se radi o njegovoj borbi protiv NATO-a ili Zapada", zaključio je.