Kao podrška i izraz solidarnosti s ukrajinskim narodom zbog agresije Rusije na tu zemlju, u Zagrebu se na glavnom gradskom trgu uz nazočnost nekoliko tisuća građana održava skup u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) i Zajednice Ukrajinaca Grada Zagreba. Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) i Zajednica Ukrajinaca Grada Zagreba organizirali su skup u znak podrške Ukrajini, žrtvi agresije od strane Rusije.

"HHO je odlučio pokrenuti skupove podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu, i to iznad svega u Zagrebu, u subotu u 12 sati. Uz to pozivamo čelnike gradova i županija, središta poput Pule, Dubrovnika, Osijeka, Splita ili Šibenika, da i oni na taj dan pokrenu akciju podrške Ukrajini”, rekao je Ivan Zvonimir Čičak novinarima u središnjici HHO-a u srijedu.

'Đavolji čin se dogodio Europi'

Skup podrške počeo je u 12 sati na Trgu bana Jelačiča. Emotivan govor održao je ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilič koji se i rasplakao.

"Stojim danas tu pred vama da kažem nekoliko bitnih riječi. Umjetnici, znanstvenici još raspravljaju o radu Edvarda Muncha, o njegovoj slici Krik. Čime je on bio izazvan? Možda ovim đavoljim činom koji se dogodio u Europi?”, kazao je Kirilič.

"To je krik protiv napada na najveću europsku nuklearnu elektranu. Taj krik je protiv agresije. To nije rat, nego genocid. Molim NATO da zaustavi ovog đavola, da sutra ne bude kasno. Molim Europu, svijet i NATO da zatvori nebo nad Ukrajinom i tako spasi tisuće života. Nema vremena za razmišljanje i izjave. Vrijeme je za djelovanje", poručio je ukrajinski veleposlanik te zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću, hrvatskoj Vladi i cijeloj Hrvatskoj.

Na ogradi ispred pozornice na Trgu bana Jelačića na ukrajinskoj nacionalnoj zastavi stajala je poruka "I stand with Ukraine", "#stoprussianagression", a na razglasu su puštane pjesme ukrajinskih bendova. Više je građana koji su došli izraziti potporu toj napadnutoj zemlji došlu na Trg ogrnuto ili noseći ukrajinske te hrvatske nacionalne zastave.

'Ovo je prijelomna točka u povijesti Europe'

Predsjednik HHO-a i organizator skupa, Ivan Zvonimir Čičak, u svome je govoru poručio kako je skup podrške "najmanje što možemo učiniti za napaćeni narod koji u ovim trenucima doživljava isto što smo mi doživjeli prije tridesetak godina".

U ime Vlade, skupu se obratio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekavši da je ovo "prijelomna točka u povijesti Europe".

"Rusija je započela ničim izazvanu agresiju raketiranjem niza ciljeva čime je grubo pogazila međunarodno pravo. Nema opravdanja za brutalni i masovni napad. Ovo je sukob između vladavine prava i vladavine oružja, sukob između demokracija i autokracija, poretka utemeljenog na pravima i poretku utemeljenog na agresiji. Sudbina Ukrajine je u pitanju, ali i sudbina slobodnog svijeta. Hrvatska kao jedina članica NATO i EU koja je bila žrtva brutalne agresije prije 30 godina, najbolje može razumjeti Ukrajinu. Ukrajina je bila prva članica UN-a koja je priznala neovisnost Hrvatske. Svi znamo koliko nam je tada to značilo. Sada, kada je Ukrajina žrtva agresije, Hrvatska može biti samo na strani pravde, mira i slobode", kazao je Fuchs.

'Krvari Ukrajina, a iskrvarit će Putinov režim'

Međunarodna zajednica mora biti jedinstvena u akcijama protiv ruskog režima - poručio je okupljenima Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu. Kazao je i da je 637 europarlamenaraca tražilo osudu Putina

"Putin je podcijenio sposobnost Ukrajinaca da se brane, a precijenio svoju snagu. On je diktator, no neće mu uspjeti. Moramo prizvati u sjećanje slike rata protiv naše zemlje, kada je agresor gađao civilne objekte, pokušavao izazvati kaos. Kao što je onda Milošević, tako sada i Putin mora odgovarati pred licem međunarodnog suda. Danas krvari Ukrajina, a uskoro će iskrvariti Putinov režim", poručio je Picula dodavši da Hrvatska mora ostaviti otvorene granice kako bi pružila pomoć izbjegli Ukrajincima.

Skupu se obratio i francuski veleposlanik u RH Gaël Veyssière.

"Tu smo jer se svi osjećamo Ukrajincima, jer danas dajemo potporu neprihvaćanju invazije i agresije na Ukrajinu. Ovo se događa u Europi i moramo raditi zajedno dajući potporu Ukrajini", rekao je Veyssière pozivajući na mir i zajedništvo protiv agresije.

Transparenti na hrvatskome i ukrajinskome

Neki od njih nosili su transparente ispisane na hrvatskome, ukrajinskome te engleskom jeziku, na kojima, među ostalim, piše "Slava herojima Ukrajine" i "Slava Ukrajini", "Pomognimo Ukrajini", "Help Ukraine to save Europe, estabilsh no fly zone!", "Stop the war in Ukraine!", "Pray for Ukraine", "Stop Putin, stop war", "Stop the war, save Europe", "Ukrajina je srce Europe".

Okupljenima je dijeljen i letak ispisan na hrvatskome i engleskom jeziku na kojem piše - Želimo slobodu! Pomozite nam u ostvarenju sna o našoj slobodi. Rusija upravo zvjerski bombardira naše gradove. Putin poriče i osporava postojanje ukrajinske nacije, mi samo želimo slobodi i živjeti kao slobodni ljudi. Molimo vas podržite Ukrajinu i naš narod.

